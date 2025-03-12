В чем польза инжира и кому его есть категорически запрещено

Инжир не только имеет отличный вкус, но и положительно влияет на общее здоровье.

Инжир – это не только вкусный фрукт, но и источник множества полезных веществ, приносящих пользу организму.

Польза инжира

Богат полезными веществами

Инжир содержит большое количество витаминов (особенно витаминов A, C, K и группы B) и минералов (таких как калий, кальций, магний, железо). Высокий уровень калия способствует снижению АД, а кальций помогает поддерживать здоровье костей.

Антиоксидантные свойства

Фрукты инжира содержат антиоксиданты, в частности флавоноиды и полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и снижают риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Улучшение пищеварения

Благодаря содержанию клетчатки и природных ферментов, инжир способствует здоровому пищеварению, уменьшает чувство вздутия и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.

Улучшение состояния кожи

Инжир также обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь при акне, экземе и других кожных проблемах. Его антиоксиданты поддерживают здоровый вид кожи, помогая бороться со старением.

Поддержка здоровья сердца

Калий и антиоксиданты в инжире способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Инжир можно употреблять свежим, сушеным, добавлять в десерты, салаты, выпечки или употреблять как самостоятельную закуску.

Калорийность

100 г свежего инжира содержат 43 калории, 1,3 г белка, 0,3 г жиров, 9,5 г углеводов (преимущественно фруктозы), 2 г клетчатки.

В 100 г сушеного инжира 200 калорий, 3,3 г белка, 1,5 г жиров, 48,6 г углеводов, 9,2 г клетчатки.

Кому нельзя инжир

Инжир не рекомендуют принимать людям, страдающим диабетом и панкреатитом, при острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также больным с нарушением обмена щавелевой кислоты, например, при подагре.

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