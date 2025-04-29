В чем польза масла гхи / © Unsplash

Реклама

Масло гхи появилось очень давно. Ученые считают, что произошло это около 8000 лет назад в долине Инда. Для южноазиатских народов это традиционный продукт питания. Но в последние годы начинает все больше распространяться в западных странах.

Многие люди считают, что масло гхи является более здоровой альтернативой сливочному маслу, а потому широко используют его в кулинарии.

Масло гхи – что это

Это осветленное сливочное масло, из которого удаляют воду и все сухие вещества, оставляя только сливочный жир. Происходит это при особом процессе нагревания, отделяющего от жира воду и молоко.

Реклама

Часть молока после этого твердеет и обезжиривается, а то, что осталось и есть масло гхи (освещенный жидким жиром). В чем разница между топленым маслом и маслом гхи? Первое варят немного дольше, а потому оно отличается более ореховым, практически карамельным вкусом.

В чем разница между обычным маслом и маслом гхи

Масло гхи из-за отцеженных твердых остатков молока имеет значительно более высокую температуру дымления, чем обычное. Хранить его можно даже в амбаре, но под закрытой крышкой как масло. Ведь оно почти полностью состоит из жира.

При комнатной температуре оба варианта тверды. По своей питательности масло гхи и обычно практически идентичны (100% калорий получены от жира). Но, поскольку первое освещено, в нем нет казеина. Это доминирующий белок в молоке. Поэтому его можно употреблять в пищу тем людям, кто страдает непереносимостью лактозы.

В чем польза масла гхи

Масло гхи отличается наличием масляной кислоты, помогающей в работе кишечника, чем улучшает пищеварение. Также оно содержит витамины, антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему.

Обильное масло Гхи и на Омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддержать памяти и когнитивные функции. Благодаря его естественным увлажняющим свойствам, этот продукт улучшает и внешний вид кожи, делает ее здоровой. А еще масло гхи помогает нашему организму лучше усваивать минералы и жирорастворимые витамины, содержащиеся в других продуктах.

Читайте также: