В чем секрет долголетия жителей Окинавы: ученые рассказали, на что обратить внимание

Самая южная префектура Японии, Окинава, славится тем, что здесь живут настоящие долгожители, а также низким уровнем заболеваемости недугами, которые появляются у пожилых людей. В чем секрет японского долголетия, рассказали учёные.

Многолетние исследования показали, что рацион жителей Окинавы отличается высокой питательной ценностью пищи и низкой калорийностью. В нем много фитонутриентов, в частности флавоноидов и антиоксидантов, которые имеют противовоспалительное действие и значительно снижают риск развития многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, некоторых видов рака.

Также ученые утверждают, что практически все диеты, помогающие снизить риск развития хронических заболеваний, очень похожи на рацион жителей этой японской префектуры. Они включают в себя большое количество овощей и фруктов, ограничивают потребление мяса, насыщенных жиров, соли и сахара, жирных и молочных продуктов.

Именно благодаря низкому уровню насыщенных жиров, высокому содержанию антиоксидантов и низкой гликемической нагрузке продуктов такая диета способствует снижению развития сердечно-сосудистых заболеваний и окислительного стресса, является отличной профилактикой многих видов рака.

Ученые уверены, что именно низкокалорийный рацион и является основным секретом долголетия жителей Окинавы. Они поняли это, проанализировав архивные данные о здоровье жителей этой префектуры (в возрасте от 65 лет) за 60 лет.

Согласно результатам исследований, низкий уровень калорий связан с тем, что с возрастом вес растет мало, а благодаря низкому индексу массы тела (ИMT) на протяжении всей жизни и снижается риск смертности от болезней, которыми чаще всего болеют пожилые люди.

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