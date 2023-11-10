В чем секреты молодости и красоты норвежских женщин: всегда ухожены и не имеют морщин

Рассказываем, как жителям одной из самых холодных стран удается всегда иметь привлекательный, свежий и ухоженный вид.

Норвегия – место красивейших озер, скандинавских гор и изумрудных равнин. Эта страна признана самой комфортной в мире для жизни людей. А еще здесь иногда можно полюбоваться северным сиянием. Женщины в этой стране сильные, целеустремленные и независимые, они выглядят молодо и ухоженно. Рассказываем, что делают норвежские женщины, чтобы всегда оставаться молодыми и привлекательными.

Глубокое увлажнение кожи

В Норвегии сильные ветры и сухой климат. Поэтому норвежские женщины, как никто другой, знают, что увлажнение кожи в таких условиях обязательно. А сухой воздух в помещении быстро лишает кожу влаги и природного сияния. Поэтому норвежки регулярно и достаточно тщательно увлажняют не только кожу лица, но все тело. Зачастую для этого используют несколько косметических продуктов. Поскольку увлажнение предупреждает появление морщин и утрату эластичности кожи.

Баня или сауна

Все жители стран Скандинавии известны своей любовью к баням или саунам. И Норвегия не стала исключением. Высокая температура способна расширять поры, что способствует отшелушиванию и очищению кожи. Также пара способна улучшать действие увлажняющих кремов и других уходных средств. Кроме того, сауна вызывает сильное потоотделение, что помогает уменьшать количество токсинов в организме.

Натуральная косметика

Норвежские женщины достаточно тщательно выбирают уходовую косметику. Они предпочитают исключительно натуральные средства, не содержащие парабенов и силиконов. А все косметические бренды направляют свои усилия на заботу о коже в суровых холодных условиях. Поэтому они делают упор на органические питательные составляющие, чтобы успокоить кожу и поддержать ее здоровье.

В составе косметических средств часто можно встретить арктическую воду, чернику, морошку, облепиху и другие местные продукты с содержанием антиоксидантов, делающих кожу эластичной и упругой.

Солнцезащитный крем

Да, несмотря на то, что Норвегия не самая солнечная страна, девушки круглогодично используют солнцезащитные средства. Поскольку их кожа подвергается отрицательному воздействию солнечных лучей. А использование крема из SPF защищает дерму от старения, появления морщин и других заболеваний.

Уход за волосами

Норвежские женщины гордятся своими волосами, потому что они густые и здоровые. А как известно, красивые и ухоженные локоны помогают выглядеть моложе. Поэтому они особое внимание уделяют процедурам ухода за своими волосами, используя безсульфатные шампуни и бальзамы. И избегают частого использования фенов и утюгов для волос. Также часто норвежки на ночь делают маски для лучшего питания и увлажнения.

Читайте также:

3 пищевые привычки, которые помогут замедлить старение после 50: реально омолаживающие продукты

Названы 3 салонные процедуры для волос, которые могут серьезно навредить здоровью ваших локонов.

7 признаков того, что вы едите слишком много сахара: врачи рекомендуют обратить на это внимание