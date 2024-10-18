В Европе от него отказываются: что это за популярный в Украине продукт и почему он опасен

Пироги, компоты и варенье с румбарбаром среди украинцев очень распространены, однако европейцы отказываются от этого травянистого растения.

Почему в европейских странах к употреблению любых блюд с румбарбаром относятся с максимальной осторожностью? Все дело в высокой концентрации щавелевой кислоты, являющейся основной причиной образования камней в почках.

Накапливаясь в организме, эта кислота способна постепенно увеличивать риск нефролитиаза.

Врачи рекомендуют с осторожностью относиться к употреблению румбарбара, особенно людям пожилого возраста или тем, кто уже страдает любыми заболеваниями почек или диагнозом мочекаменной болезни.

Не следует заниматься самолечением, лучше перед включением румбарбара в свой рацион проконсультируйтесь с врачом.

Несмотря на то, что румбарбар содержит большое количество щавелевой кислоты, это растение также имеет питательные вещества. В частности, калий, магний и витамин С играют не последнюю роль в поддержании здоровья.

Более всего щавелевой кислоты находится в листьях румбарбара. Поэтому при приготовлении блюд рекомендуется использовать только стебли. Попытайтесь прислушиваться к своему организму, чтобы вовремя почувствовать неприятные симптомы.

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