В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей для всех украинцев: как это работает

В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей для всех украинцев: как это работает

Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.

Электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи во время войны.

Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.

"Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. медсервисе.

Все онлайн приемы бесплатны, даже если вы обращаетесь к врачам частных медицинских учреждений.

Направление к узкому специалисту не требуется.

Для онлайн-приема не требуется подписанная декларация

Можно записываться к врачу независимо от места его расположения.

Как это работает

Переходите по ссылке и выбираете врача нужной специальности Выбираете удобный день и время И все – ждете выбранного времени

У всех врачей индивидуальные графики онлайн-приема просмотреть расписание можно на странице каждого врача. После консультации вы можете просмотреть детали приема в офисе Helsi.