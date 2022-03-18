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В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей для всех украинцев: как это работает

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В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей для всех украинцев: как это работает

Pexels

Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.

Электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи во время войны.

Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.

"Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. медсервисе.

  • Все онлайн приемы бесплатны, даже если вы обращаетесь к врачам частных медицинских учреждений.
  • Направление к узкому специалисту не требуется.
  • Для онлайн-приема не требуется подписанная декларация
  • Можно записываться к врачу независимо от места его расположения.

Как это работает

  1. Переходите по ссылке и выбираете врача нужной специальности
  2. Выбираете удобный день и время
  3. И все – ждете выбранного времени

У всех врачей индивидуальные графики онлайн-приема просмотреть расписание можно на странице каждого врача. После консультации вы можете просмотреть детали приема в офисе Helsi.

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