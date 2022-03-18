В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей для всех украинцев: как это работает

Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.
Электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи во время войны.
Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.
"Приемы проводят врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. медсервисе.
- Все онлайн приемы бесплатны, даже если вы обращаетесь к врачам частных медицинских учреждений.
- Направление к узкому специалисту не требуется.
- Для онлайн-приема не требуется подписанная декларация
- Можно записываться к врачу независимо от места его расположения.
Как это работает
- Переходите по ссылке и выбираете врача нужной специальности
- Выбираете удобный день и время
- И все – ждете выбранного времени
У всех врачей индивидуальные графики онлайн-приема просмотреть расписание можно на странице каждого врача. После консультации вы можете просмотреть детали приема в офисе Helsi.