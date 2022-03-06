В каких аптеках можно найти инсулин: Минздрав сформировал и обновляет список

В каких аптеках можно найти инсулин: Минздрав сформировал и обновляет список

Министерство здравоохранения Украины публикует информацию, в каких аптеках можно найти инсулин.

Минздрав вместе с Госликслужбой сформировал и обновляет список аптек, где можно получить инсулин.

Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, рекомендуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

На главной странице сайта содержится ссылка на список инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

При необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер: 0 800 60 20 19.

Оператор примет и передаст на обработку заявку. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

В условиях войны не все аптечные заведения могут предоставлять достоверные данные в оперативном режиме. Поэтому сегодня срочно оптимизирован и обновлен алгоритм поисковой фильтрации. Так, ресурс на сегодняшний день отражает только те аптеки, которые работают и предоставляют свежую информацию о наличии медикаментов.

Ресурс Tabletki.ua предоставляет актуальные данные от более 5000 аптек по всей Украине. Периодичность обновления данных на ресурсе составляет один час.

Напомним, международная платформа по подбору клиник и организации лечения Bookimed создала медицинский чат-бот "Забота", который находит врачей для пациентов.

Бот разработан для скорых медицинских консультаций. Об этом рассказал соучредитель компании Евгений Козлов на своей странице в Facebook.