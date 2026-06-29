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В каких фруктах много сахара: полный перечень — нужно ли их избегать на диете, кому не стоит злоупотреблять
Фрукты считаются полезной частью рациона, но не все из них все равно «легки» для организма. Некоторые содержат гораздо больше природного сахара, особенно если сравнивать свежие и сушеные варианты.
В ScienceInsights рассказали, какие фрукты самые сладкие, как изменяется их состав после сушки и стоит ли избегать их во время диеты.
Какие фрукты содержат больше сахара
Среди свежих фруктов уровень сахара существенно отличается в зависимости от вида, спелости и порции.
Топ фруктов с высоким содержанием сахара:
манго — до 40–46 г сахара в одном плоде;
большое яблоко — около 20–25 г;
виноград — до 15–20 г на порцию;
черешня — примерно 18-20 г на чашку;
ананас — около 16 г на чашку;
банан — 14-20 г в зависимости от спелости;
апельсин — 12-17 г;
груша — 16-17 г.
Важно: даже в «сладких» фруктах сахар совмещен с клетчаткой, что замедляет его усвоение.
Фрукты с высокой концентрацией сахара (на 100 г)
Если считать не порциями, а плотностью сахара, лидерами становятся:
виноград — ~17 г/100 г;
считай — ~15 г/100 г;
банан — ~12 г/100 г;
манго — ~11 г/100 г;
ананас — ~11 г/100 г;
арбуз — ~6 г/100 г.
Это объясняет, почему виноград и личи кажутся особенно «сладкими» даже в небольшом количестве.
Почему сушеные фрукты значительно слаще
Сушка не добавляет сахара — оно удаляет воду, концентрируя натуральные сахара.
Примеры:
изюм — до 59% сахара;
финики — до 60–66%;
курага — ~50%;
инжир сушеный — ~48%.
Сравнение:
100 г винограда — 17 г сахара;
100 г изюма ≈ 55–60 г сахара.
То есть разница может быть в 3–4 раза.
Стоит ли избегать фруктов на диете
Фрукты не являются «врагом» диеты, но важны 3 фактора:
размер порции;
тип фруктов;
форма (свежие или сушеные).
Когда следует быть осторожным:
при похудении с дефицитом калорий;
при инсулинорезистентности или диабете;
при частом употреблении сухофруктов «горстями».
Лучший выбор на диете:
ягоды (малина, клубника, черника);
яблоки;
киви;
цитрусовые.
Хотя фрукты содержат природные сахара, они также обеспечивают:
клетчатку;
антиоксиданты;
витамины (особенно C и A);
воду.
Именно поэтому их влияние на организм отличается от сладостей или добавленного сахара.
FAQ
Какие фрукты содержат больше сахара?
Наиболее сладкими фруктами есть манго, виноград, черешня, бананы и груша. Среди них манго может содержать до 40-46 г сахара в одном плоде.
Почему сушеные фрукты содержат больше сахара, чем свежие?
Во время сушки из фруктов улетучивается вода, но сахар остается. Поэтому его концентрация увеличивается в 3–4 раза по сравнению со свежими плодами.