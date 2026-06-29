Фрукты с высоким содержанием сахара / © pexels.com

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В ScienceInsights рассказали, какие фрукты самые сладкие, как изменяется их состав после сушки и стоит ли избегать их во время диеты.

Какие фрукты содержат больше сахара

Среди свежих фруктов уровень сахара существенно отличается в зависимости от вида, спелости и порции.

Топ фруктов с высоким содержанием сахара:

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манго — до 40–46 г сахара в одном плоде;

большое яблоко — около 20–25 г;

виноград — до 15–20 г на порцию;

черешня — примерно 18-20 г на чашку;

ананас — около 16 г на чашку;

банан — 14-20 г в зависимости от спелости;

апельсин — 12-17 г;

груша — 16-17 г.

Важно: даже в «сладких» фруктах сахар совмещен с клетчаткой, что замедляет его усвоение.

Фрукты с высокой концентрацией сахара (на 100 г)

Если считать не порциями, а плотностью сахара, лидерами становятся:

виноград — ~17 г/100 г;

считай — ~15 г/100 г;

банан — ~12 г/100 г;

манго — ~11 г/100 г;

ананас — ~11 г/100 г;

арбуз — ~6 г/100 г.

Это объясняет, почему виноград и личи кажутся особенно «сладкими» даже в небольшом количестве.

Почему сушеные фрукты значительно слаще

Сушка не добавляет сахара — оно удаляет воду, концентрируя натуральные сахара.

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Примеры:

изюм — до 59% сахара;

финики — до 60–66%;

курага — ~50%;

инжир сушеный — ~48%.

Сравнение:

100 г винограда — 17 г сахара;

100 г изюма ≈ 55–60 г сахара.

То есть разница может быть в 3–4 раза.

Стоит ли избегать фруктов на диете

Фрукты не являются «врагом» диеты, но важны 3 фактора:

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размер порции;

тип фруктов;

форма (свежие или сушеные).

Когда следует быть осторожным:

при похудении с дефицитом калорий;

при инсулинорезистентности или диабете;

при частом употреблении сухофруктов «горстями».

Лучший выбор на диете:

ягоды (малина, клубника, черника);

яблоки;

киви;

цитрусовые.

Хотя фрукты содержат природные сахара, они также обеспечивают:

клетчатку;

антиоксиданты;

витамины (особенно C и A);

воду.

Именно поэтому их влияние на организм отличается от сладостей или добавленного сахара.

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FAQ

Какие фрукты содержат больше сахара?

Наиболее сладкими фруктами есть манго, виноград, черешня, бананы и груша. Среди них манго может содержать до 40-46 г сахара в одном плоде.

Почему сушеные фрукты содержат больше сахара, чем свежие?

Во время сушки из фруктов улетучивается вода, но сахар остается. Поэтому его концентрация увеличивается в 3–4 раза по сравнению со свежими плодами.

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