В каких продуктах больше антоцианов, чем в голубике или чернике: специалисты поделились перечнем

В каких продуктах больше антоцианов, чем в голубики / © Pixabay

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Если бы мы попросили вас перечислить продукты, богатые антиоксидантами, черника, вероятно, была бы среди лидеров. Эти вкусные ягоды не только вкусны, но и способствуют улучшению здоровья, снижают риск развития диабета и помогают бороться с воспалениями. Почему же черника так полезна для организма? Ключ к этому — насыщенный голубой цвет, обусловленный присутствием антоцианов, растительных пигментов с мощными полезными свойствами.

Впрочем, черника и голубика далеко не единственный источник антоцианов. Эти ценные растительные вещества содержатся во многих овощах и фруктах красного, фиолетового и синего оттенков. Благодаря этим ярким краскам антоцианы легко узнаваемы, но их настоящая сила — в способности уменьшать воспаление, нейтрализовать свободные радикалы и снижать риск развития различных заболеваний.

Хотите разнообразить свою тарелку, одновременно набрав большое количество этих соединений? Вот продукты с большим количеством антоцианов, чем черника. Для справки, культивированная черника содержит 80-160 мг антоцианов на 100 граммов. Дикая черника, как правило, чуть больше.

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Ежевика

В общем, чем интенсивнее оттенок плода, тем больше в нем антоцианов — и ежевика это ярко подтверждает. Она отличается высоким содержанием этих ценных соединений, а некоторые ее сорта не только догоняют, но и превосходят чернику по концентрации антиоксидантов. Хотя уровень антоцианов может варьироваться в зависимости от сорта, климата и условий выращивания, ежевика стабильно остается одним из лидеров по оздоровительным свойствам. Средние показатели — от 100 до 138 мг на 100 грамм.

Еще один весомый аргумент в пользу ежевики — ее высокое содержание клетчатки. Она содержит почти вдвое больше пищевых волокон, чем черника: одна чашка ежевики обеспечивает организм примерно 8 граммами клетчатки, тогда как такая же порция черники — всего 4. Добавляйте ежевику к фруктовым салатам или используйте как натуральное и полезное украшение к тостам — и вкус, и польза гарантированы.

Черная смородина

Эта ягода — еще один мощный конкурент черники, ведь содержит от 113 до 158 мг антоцианов на каждые 100 граммов. Она по-настоящему концентрирует антиоксидантную силу: эффективно борется с окислительным стрессом, поддерживает сердечно-сосудистое здоровье и придает вашему рациону яркий, насыщенный вкус. Хотя свежую ягоду не всегда просто найти на полках супермаркетов, ее часто используют в приготовлении варенья, джемов, десертов и даже вина. Добавьте ложку черносмородинового конфитюра к тосту на завтрак — вкусно и полезно.

Вишня

Если вы каждый раз с нетерпением ожидаете вишневого сезона, есть еще одна причина для радости: эта сочная ягода является настоящим источником антоцианов. По данным одного из обзоров, в 100 граммах вишни может содержаться до 169 мг этих мощных антиоксидантов. Благодаря им вишня помогает уменьшить воспаление в организме, а также укрепляет иммунную систему благодаря высокому содержанию витамина C. Дополнительный бонус — около 3 г клетчатки в каждой чашке свежих ягод, что способствует нормальному пищеварению и сытости.

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Бузина

Бузина — одна из мощнейших по содержанию ягод антоцианов, которая стабильно занимает ведущие позиции среди натуральных антиоксидантных продуктов. Всего 100 г этой темно-фиолетовой ягоды содержат до 485 мг антоцианов. Однако следует помнить: в сыром виде она токсична, поэтому потреблять ее следует только после термической обработки. Чаще бузину можно встретить в составе джемов, сиропов, напитков или как составляющую пищевых добавок, способствующих укреплению иммунной системы.

Черный рис

Не только ягоды и овощи могут похвастаться высоким содержанием антоцианов — среди лидеров также некоторые злаки. В частности, черный рис, известный еще как “запретный рис”, является подлинным источником этих ценных растительных пигментов. Его насыщенный темно-фиолетовый цвет — это естественный индикатор высокой концентрации антиоксидантов. По результатам одного из исследований, в 100 граммах черного риса обнаружили до 456 мг антоцианов. К тому же, этот вид риса отличается значительным содержанием клетчатки, железа и других важных минералов, что делает его не только полезным, но и питательным дополнением к ежедневному рациону.