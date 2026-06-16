В каких продуктах больше всего магния: едим их каждый день, чтобы лучше спать и не только

Продукты, богатые магнием

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Магний является одним из важнейших минералов для нашего организма, поскольку он непосредственно участвует в сотнях биохимических процессов. От его наличия в рационе зависит качество ночного сна, стабильная выработка клеточной энергии, быстрое восстановление мышечных волокон после нагрузок и способность противостоять ежедневным стрессам. Кроме того, этот нутриент незаменим для правильного формирования костной ткани, поддержания когнитивных функций мозга и точного регулирования уровня сахара в крови.

Как отмечают эксперты в области диетологии, большинство людей способны полностью удовлетворить ежедневную потребность в минерале без использования синтетических добавок. Для этого ведущие эксперты по питанию рекомендуют сформировать разнообразную диету, которая базируется на продуктах, богатых магнием. Опираясь на советы диетологов, можно выделить 10 лучших источников натурального магния, которые легко интегрированы в свой ежедневный рацион.

Семена и орехи как концентрированные источники минералов

Среди растительных продуктов настоящим лидером по концентрации полезных веществ являются тыквенные семена. Лишь одна стандартная порция жареных семян весом в одну унцию (около 28 граммов) способна обеспечить организм поразительными 156 миллиграммами магния. Кроме мощного минерального заряда, этот продукт богат другими питательными веществами, которые эффективно укрепляют и поддерживают иммунную систему. Эксперты советуют просто посыпать этими семенами свежие овощные салаты, добавлять их в утренние йогурты или усиливать им питательность густых гурманских полос. Не уступает по своей популярности и сухой жареный миндаль, содержащий 80 мг магния на порцию того же веса. Его регулярное употребление оказывает непосредственное влияние на процессы расслабления нервной системы, помогая улучшить продолжительность и глубину ночного отдыха. Представитель Академии питания и диетологии Грейс Дероча предлагает прекрасное кулинарное решение: сочетать миндаль или тыквенные семена с густыми кисломолочными продуктами и свежими салатами для создания идеального питательного перекуса. Еще одним уникальным суперфудом, на который стоит обратить внимание, являются семена чиа. Одна унция этих мелких семян содержит 111 миллиграмм магния. Однако их ценность заключается в комплексном составе, ведь они одновременно насыщают тело растительным белком, клетчаткой, жирными кислотами омега-3, антиоксидантами, а также кальцием и фосфором. Чтобы легко увеличить потребление полезных элементов, достаточно ежедневно добавлять всего одну столовую ложку семян чиа в свою порцию утренней овсянки, йогурта или фруктового коктейля. Классическим и общеизвестным источником магния является шпинат. Полстакана приготовленного (вареного) шпината содержит 78 миллиграммов минерала, тогда как стакан сырых листьев дает около 23 миллиграммов. Эта зелень невероятно полезна для сердечно-сосудистой системы, поскольку магний в ее составе помогает контролировать сердцебиение и поддерживает стабильный ритм сердца. Кулинарное использование шпината безгранично: от сочной листовой основы для легких бутербродов и салатов до самостоятельного гарнира, слегка обжаренного на оливковом масле с добавлением чеснока. Особое место в антистрессовом рационе диетологи отводят черной фасоли, которая обеспечивает 60 миллиграммов магния на каждые полстакана готового блюда. Этот продукт является незаменимым инструментом психологической устойчивости. Научные исследования доказывают существование замкнутого круга: хронический дефицит магния существенно повышает риск развития тревожных и стрессовых расстройств, а сам стресс приводит к стремительному вымыванию минерала из клеток. Для восстановления баланса Грейс Дероча рекомендует чаще добавлять черную фасоль к горячим супам, смешивать ее с разнообразными зерновыми кашами или использовать как сытное дополнение к утреннему омлету. Для тех, кто ищет полезную замену традиционному молоку, идеальным выбором станет обычное соевое молоко, один стакан которого содержит 61 мг магния. Соя и продукты на ее основе очень важны для формирования и укрепления костной ткани. Наука подтверждает четкую положительную связь между достаточным уровнем магния и высокой минеральной плотностью костей, что является надежной профилактикой развития остеопороза. Доцент Университета Барри Антонелла В. Шварц предлагает совмещать соевое молоко с цельнозерновыми хлопьями, получая двойную порцию полезного минерала на завтрак. Прекрасным источником бодрости является и маслянистое авокадо, в половине стакана которого содержится 22 мг магния. Этот элемент стимулирует клеточный метаболизм и оказывает непосредственное влияние на активную выработку энергии в нашем теле. Чтобы обеспечить себе продуктивное и бодрое начало дня, доктор Шварц советует начинать утро с приготовления тостов из цельнозернового хлеба с ломтиками спелого авокадо. Для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови диетологи советуют обратить внимание на арахис и арахисовый пас. Одна унция цельного арахиса дает 48 миллиграмм магния, а две столовые ложки нежной арахисовой пасты — 49 миллиграмм. Стабильный уровень сахара помогает избежать внезапных приступов голода, угнетает тягу к вредным сладостям и защищает от развития диабета 2 типа. Старший клинический диетолог UCLA Health Дана Эллис Ханнес рекомендует создавать с этим ингредиентом невероятно богатые магнием коктейли, взбивая в блендере арахисовую пасту с растительным молоком или йогуртом, спелым бананом и свежими ягодами. Сам по себе банан тоже является прекрасным компонентом здорового меню, ведь один средний плод содержит около 32 мг магния. В бананах этот минерал работает в неразрывном тандеме с калием, что обеспечивает правильное сокращение мускул и обычное функционирование нервных волокон. Фрукт удобно использовать в качестве быстрого самостоятельного перекуса или резать его сладкие кружочки овсяную кашу. Темный шоколад с содержанием какао от 70 до 85%, где одна унция приносит телу 65 мг магния. Кроме высокой минерализации, такой шоколад богат природными антиоксидантами, которые защищают клетки нашего тела от преждевременного старения и окислительного стресса. Чтобы получить максимум удовольствия и пользы, диетологи советуют съедать один-два квадратика темного шоколада в сочетании с орехами или чашечкой любимого чая.

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