Как правильно есть чеснок: сырым или готовым / © Unsplash

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Это скромное растение обладает способностью предотвращать образование тромбов, снижает вероятность инфаркта, уменьшает уровень вредного холестерина и поддерживает борьбу с высоким давлением. Постоянное употребление чеснока может служить защитой от раковых заболеваний, в частности в области пищеварительной системы.

Чеснок богат разнообразными полезными компонентами, среди которых витамины А, В1, В2, С, РР, а также минералы — магний, железо, цинк, медь, фосфор. Кроме того, он содержит флавоноиды и эфирные масла. Уникальный состав чеснока определяется алицином – серосодержащим соединением, которое придает ему антибиотические свойства и характерный запах. Алицин образуется во время механического воздействия на чеснок (резка, измельчение или разжевывание) из-за расщепления аллиина ферментом аллиназой. Для того чтобы алицин стал максимально эффективным, следует подождать примерно 10 минут после измельчения перед употреблением или добавлением чеснока в блюдо.

Однако важно помнить, что термическая обработка значительно снижает пищевую ценность чеснока, в частности, его антибактериальные свойства. Как отмечает польский диетолог Магдалена Яржинка-Енджеевская, сырой чеснок более полезен, чем вареный или жареный. Если его нужно добавлять к горячему блюду, лучше всего это делать в конце приготовления, чтобы сохранить все полезные свойства.

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Также следует обращать внимание на инструмент, которым мы обрабатываем чеснок. Многие привыкли использовать нож или металлический пресс, но это не самый лучший вариант. Алицин вступает в реакцию с металлом, что уменьшает его эффективность. Поэтому оптимальным будет использование керамического или деревянного инструмента, или просто раздавить зубчик чеснока вручную.

Однако, как отмечает диетолог, не стоит слишком критично относиться к металлу. Воздействие металла на чеснок во время его нарезки длится очень коротко, поэтому это не оказывает значительного влияния на его полезные свойства.

Для того чтобы извлечь максимальную пользу от антибактериального действия чеснока, рекомендуется употреблять около 5 граммов сырого чеснока ежедневно. Это обычно соответствует двум-трем зубчикам в день, хотя, конечно, это зависит от личных предпочтений.

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