В Киевском онкоцентре создали горячую линию для консультаций онкобольных пациентов и их родственников

Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62.
В онкологическом центре столицы создали горячую линию для консультаций пациентов и родственников.
- Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.
- В столице работают 6 паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное. О наличии свободных мест можно узнать по телефону.
- Киевская городская клиническая больница №2
099 338 50 38
- Киевская городская клиническая больница №6
(044) 497 79 49
- Киевская городская клиническая больница №10
(044) 525 20 90
- Киевская городская клиническая больница №18
(044) 293 24 28; 050 711 89 63
- Александровская клиническая больница
050 939 89 93
- Киевский городской клинический онкологический центр
067 703 60 70
Напомним, заведения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.
Военное состояние вследствие нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.
Поэтому информируем о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.