Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киевском онкоцентре создали горячую линию для консультаций онкобольных пациентов и их родственников

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевском онкоцентре создали горячую линию для консультаций онкобольных пациентов и их родственников

acmd-clinic.com

Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62.

В онкологическом центре столицы создали горячую линию для консультаций пациентов и родственников.

  • Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.
  • В столице работают 6 паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное. О наличии свободных мест можно узнать по телефону.
  • Киевская городская клиническая больница №2
    099 338 50 38
  • Киевская городская клиническая больница №6
    (044) 497 79 49
  • Киевская городская клиническая больница №10
    (044) 525 20 90
  • Киевская городская клиническая больница №18
    (044) 293 24 28; 050 711 89 63
  • Александровская клиническая больница
    050 939 89 93
  • Киевский городской клинический онкологический центр
    067 703 60 70

Напомним, заведения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

Военное состояние вследствие нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Поэтому информируем о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.

Следующая публикация