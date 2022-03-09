В Киевском онкоцентре создали горячую линию для консультаций онкобольных пациентов и их родственников

В Киевском онкоцентре создали горячую линию для консультаций онкобольных пациентов и их родственников

Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62.

В онкологическом центре столицы создали горячую линию для консультаций пациентов и родственников.

Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

В столице работают 6 паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное. О наличии свободных мест можно узнать по телефону.

Киевская городская клиническая больница №2

099 338 50 38

099 338 50 38 Киевская городская клиническая больница №6

(044) 497 79 49

(044) 497 79 49 Киевская городская клиническая больница №10

(044) 525 20 90

(044) 525 20 90 Киевская городская клиническая больница №18

(044) 293 24 28; 050 711 89 63

(044) 293 24 28; 050 711 89 63 Александровская клиническая больница

050 939 89 93

050 939 89 93 Киевский городской клинический онкологический центр

067 703 60 70

Напомним, заведения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

Военное состояние вследствие нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Поэтому информируем о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.