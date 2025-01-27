В мире становится все популярнее один чай: почему-то никто не догадывался заварить эти листья раньше

Многие знакомы с пользой оливкового масла для здоровья, однако мало кто знает о положительном влиянии оливковых листьев, в частности, если из него заваривать чай или использовать в качестве экстракта.

Евангелин Мандзиорис, директор по питанию и продовольственным наукам в Университете Южной Австралии, отметила для издания Express, что листья содержат высокий уровень антиоксиданта, называемого олеуропеином. Оливки и оливковое масло содержат этот компонент, но в меньших количествах.

Она сказала, что оливковые листья также содержат другие антиоксиданты, такие как гидрокситетрозол, лутеолин, апигенин и вербаскозид. В интервью The Conversation она Евангелин отметила: "Антиоксиданты работают, снижая окислительный стресс в организме. Окислительный стресс вызывает повреждение нашей ДНК, клеточных мембран и тканей, что может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак и болезни сердца".

"Обзор и анализ, объединивший данные из 12 экспериментальных исследований с участием 819 человек, показал, что экстракт оливковых листков улучшил факторы риска сердечных заболеваний. Это включало здоровые уровни липидов (жиров) в крови и снижение артериального давления. Эффект был более выражен у людей, которые уже имели высокое давление."

В большинстве исследований людям давали экстракт оливковых листьев в виде капсул с ежедневными дозами от 500 мг до 5 грамм в течение шести до 48 недель. Другие исследования использовали ежедневные дозы от 250 мг до 1000 мг, которые принимали в виде таблеток или выпекали в хлебе.

Евангелин сказала: "Отдельные исследования в обзоре показали значительные преимущества в улучшении контроля уровня глюкозы в крови, уровней липидов в крови и снижении АД". Другое исследование изучало людей, принимавших олеуропеин и гидрокситетрозол (антиоксиданты в оливковых листьях). Он выявил значительное улучшение веса тела, профиля липидов в крови, метаболизма глюкозы и улучшение состояния костей, суставов и когнитивной функции.

Отдельные исследования тестировали либо два антиоксиданта, либо оливковые листья, которые добавляются в пищу, такой как хлеб и кулинарные масла (но не оливковое масло). Дозы экстракта оливковых листьев составляли от 6 до 500 мг/сут.

Евангелин сказала: "Что мы можем понять из этих исследований в целом? Они показывают, что экстракт оливковых листьев может помочь снизить артериальное давление, улучшить уровни липидов в крови и помочь организму справляться с глюкозой. Но эти исследования показывают непоследовательные результаты. Это, вероятно, через разницу в том, как люди принимали экстракт оливковых листков, какое количество они принимали и как долго. обычно говорит нам, что нужно провести больше исследований, чтобы уточнить влияние оливковых листьев на здоровье.

"Оливковые листья можно заваривать как чай или добавлять в салаты. Некоторые даже имеют оливковые листья для полосы. Однако листья горькие из-за антиоксидантов, что может усложнить их потребление, а чай может быть неприятным на вкус".

"Экстракт оливковых листьев также добавляется в хлеб и другие выпечки. Исследователи обнаружили, что это улучшает уровень антиоксидантов в этих продуктах, а люди говорят, что еда стала вкуснее". Она добавила: "Если у вас высокое артериальное давление, диабет или повышенные липиды в крови, вы можете извлечь некоторую пользу от приема экстракта оливковых листьев. Но важно, чтобы вы сначала обсудили это со своим врачом и не меняли лекарства или не начинали принимать экстракт оливковых листов до того, как проконсультируетесь с ним".

Следует отметить, что во всех растительных продуктах много антиоксидантов, и вам следует пытаться есть разнообразные растительные продукты разных цветов. Это позволит получить различные питательные вещества и антиоксиданты. Экстракт оливковых листьев не станет панацеей для вашего здоровья, если вы не соблюдаете здоровое питание и не следуете другим рекомендациям по здоровью.

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