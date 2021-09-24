В организме годовалого ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого — исследование

В организме годовалого ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого — исследование

Младенцы глотают в десятки раз больше микропластика по сравнению со взрослыми.

Американские медики обнаружили, что в кале годовалых детей в 13 раз больше микропластика, чем у взрослых.

Новое исследование было опубликовано в Environmental Science & Technology Letters.

Ученые во главе с Курунзахаламом Кеннаном из Университета Нью-Йорка решили сравнить количество микропластика в кале взрослых и детей.

Они собрали образцы стула десяти взрослых, шести годовалых детей и трех новорожденных. С помощью масс-спектрометрии исследователи определили в стуле содержание двух видов пластика — полиэтилентерефталата и поликарбоната.

В кале детей содержание ПЭТ оказалось в 13 раз больше, чем в кале взрослых: средняя концентрация ПЭТ в кале детей равнялась 36 000 нанограмм на грамм фекалий, а в кале взрослых — 2 600 нанограмм на грамм фекалий. Разница в содержании поликарбоната была не такой значительной. Микропластик нашли и в образцах мекония новорожденных, но в концентрациях меньше порога количественного определения.

Исходя из найденных значений, ученые рассчитали, что в день дети заглатывают 83 000 нанограмм ПЭТ на килограмм массы, а взрослые — 5 800 нанограмм ПЭТ на килограмм массы.

Откуда попадает пластик в организм малышей

Авторы считают, что микропластик попадает в кишечник детей из бутылочек для кормления, а также с синтетических ковровых покрытий.

Доли пластика меньше пяти миллиметров в диаметре (микропластик) образуются при разрушении больших его фрагментов, например при нагревании.

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К тому же, в составе некоторых косметических средств пластик содержится уже в форме микрочастиц. Люди глотают такие частицы, не замечая их через очень маленький размер.

В человеческом кале находили микрочастицы полипропилена, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и других пластиков.

Кроме этого доли микропластика обнаружили в плаценте, причем как в тканях со стороны матери, так и в тканях со стороны плода.

Уже известно, что младенцы получают пластик во время кормления из пластиковых бутылок: микропластик нашли в их кале, а затем подтвердили гипотезу экспериментом с эксплуатации полипропиленовых бутылок.

Авторы добавляют, что заглатывание микропластика может быть опасно, так как мелкие частицы способны проникать в кровоток и вызвать воспаление тканей и клеточную смерть.

Микропластик содержится во многих продуктах: например, в чае из пакетика и даже в поваренной соли.

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