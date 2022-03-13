В паркинге львовского торгового центра откроют полевой госпиталь

Получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от войны.
Во Львове 14 марта откроют полевой госпиталь. Для этого отвели место в паркинге торгового центра King Cross Leopolis, сообщает пресс- служба ОГА.
Открытие госпиталя состоится в 14.00.
Организовала медицинский передвижной госпиталь международная гуманитарная организация «Сумка Самарянина».
Здесь смогут получить бесплатную медицинскую помощь вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от военных действий.
Услуги, предоставляемые в госпитале:
- неотложная помощь;
- хирургическая помощь;
- стационарные и амбулаторные услуги;
- услуги для женщин и детей, включая акушерство.
Полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.
Напомним, в условиях военной агрессии риск ранения очень высок. Рассказываем, какой должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей.