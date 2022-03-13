Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В паркинге львовского торгового центра откроют полевой госпиталь

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В паркинге львовского торгового центра откроют полевой госпиталь

Associated Press

Получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от войны.

Во Львове 14 марта откроют полевой госпиталь. Для этого отвели место в паркинге торгового центра King Cross Leopolis, сообщает пресс- служба ОГА.

Открытие госпиталя состоится в 14.00.

Организовала медицинский передвижной госпиталь международная гуманитарная организация «Сумка Самарянина».

Здесь смогут получить бесплатную медицинскую помощь вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от военных действий.

Услуги, предоставляемые в госпитале:

  • неотложная помощь;
  • хирургическая помощь;
  • стационарные и амбулаторные услуги;
  • услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.

Напомним, в условиях военной агрессии риск ранения очень высок. Рассказываем, какой должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей.

Следующая публикация