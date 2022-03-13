В паркинге львовского торгового центра откроют полевой госпиталь

Получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от войны.

Во Львове 14 марта откроют полевой госпиталь. Для этого отвели место в паркинге торгового центра King Cross Leopolis, сообщает пресс- служба ОГА.

Открытие госпиталя состоится в 14.00.

Организовала медицинский передвижной госпиталь международная гуманитарная организация «Сумка Самарянина».

Здесь смогут получить бесплатную медицинскую помощь вынужденно перемещенные лица или пострадавшие от военных действий.

Услуги, предоставляемые в госпитале:

неотложная помощь;

хирургическая помощь;

стационарные и амбулаторные услуги;

услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.

Напомним, в условиях военной агрессии риск ранения очень высок. Рассказываем, какой должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей.