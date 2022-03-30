В программу доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам внесли ряд изменений

В программу доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам внесли ряд изменений

Напоминаем, что аптечные заведения Украины обязаны принимать и электронные и бумажные рецепты на лекарственные средства, в частности – на препараты из программы «Доступные лекарства» и инсулины.

Важную информацию для тех, кто получает медикаменты по программе «Доступні ліки», сообщили в Минздраве.

Для более простого доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам в порядок реализации программы внесен ряд изменений. С изменениями можно ознакомиться выше, в инфографике.

Министерство еще раз особо отмечает, что аптечные заведения Украины обязаны принимать и электронные, и бумажные рецепты на лекарственные средства, в частности – препараты из программы «Доступні ліки» и инсулины.

Напомним, в аптечные учреждения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».