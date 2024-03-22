В разы полезнее овсянки или перловки: какую крупу диетологи советуют включить украинцам в рацион

Речь идет об амарантовой крупе, которая на первый взгляд выглядит довольно несерьезно. Она настолько крошечная, что ее семена, по-видимому, имеют размер около одного миллиметра. Однако, диетологи утверждают, что амарантовая крупа значительно полезнее овсянки или перловки.

Что такое амарант и где он растет

Это растение известно украинцам еще со времен Киевской Руси. Называли ее по-разному, но в народе чаще всего использовали название искренница. Но она также известна как лисьий хвост, бархатник, петушиный хвост, кошачий хвост и т.д. А все из-за соцветий, имеющих яркий красный, бордовый или оранжевый цвет.

Семена амаранта по внешнему виду похожи на белый мак или уменьшенную копию киноа. Ботаники относят его к псевдозлакам, потому что технически это семена, которые скрываются в семенной коробочке. В каждой такой коробочке может содержаться до 1000 маленьких зерен.

Родом растение совсем не из наших широт. Первыми начали выращивать и молотить крошечные семена индейцы. Если верить археологам, это произошло более 8000 лет назад. Приблизительно столько же человечеству известны пшеница и рис.

Хотя у коренных американцев не было лабораторий или микроскопов, они быстро догадались, что амарант может конкурировать с картофелем, кукурузой и даже мясом. Инки, ацтеки и майя уважали крупу настолько, что сводили его в ранг божественной пищи.

Амарантовая крупа: польза

Амарантовая крупа: польза / Фото: pixabay.com

В отличие от овсяной или пшеничной крупы амарантовая не содержит глютена, поэтому подходит для употребления людям с его непереносимостью. Также кашу из амаранта можно добавлять в свой рацион тем, кто соблюдает диету.

Еще одно преимущество амарантовой крупы состоит в том, что она является одной из "протеиновых бомб". В нем содержится большое количество растительного белка, который легко усваивается и содержит все необходимые для нашего организма аминокислоты (в частности, метионин и лизин). Ученые даже считают, что амарантовые семена по своему составу очень близки к животному белку.

Амарантовая крупа содержит комплекс сверхважных для нашего организма жирных кислот (линоленовая, линолевая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая) — их количество достигает 77%.

Это растение является отличным источником антиоксидантов, особенно фенольные кислоты (пара-гидроксибензойная, галловая, ванилиновая). Они защищают нас от заболеваний сердца и сосудов, преждевременного старения, онкологических заболеваний.

Добавляя в рацион амарантовую крупу, вы насыщаете организм ценными нутриентами, такими как магний, марганец, медь, селен, железо и фосфор. Именно этих минералов в крошечных зернах больше всего.

Стоит отметить, что амарант богат не только белок, но и клетчаткой, что помогает ему в борьбе с лишним весом. Пища с высоким количеством белка снижает уровень грелина (это гормон, стимулирующий чувство голода), а благодаря пищевым волокнам вы дольше чувствуете сытость.

Некоторые исследования показали, что амарантовая крупа способна уничтожать "плохой" холестерин, увеличивая при этом количество "хорошего".

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