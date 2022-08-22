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В Сети появилась онлайн библиотека для детей и советов родителям: как получить доступ

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В Сети появилась онлайн библиотека для детей и советов родителям: как получить доступ

Фото: pixabay.com

ЮНИСЕФ открывает доступ в онлайн библиотеку "Спільно".

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) создал информационный сайт и открыл доступ всем желающим в библиотеку "Спільно". Этот ресурс объединяет всю актуальную информацию по темам безопасности, здоровья, гигиены, социальной поддержки и образования для детей от 3 до 18 лет. Это каталог всех диджитал и печатных материалов ЮНИСЕФ, содержащих необходимые знания о развитии, здоровье, обучении и досуге детей.

На сайте можно найти брошюры, открытки, раскраски, тетради, игры, мультики, книги, комиксы, наклейки, образовательные видео, платформы, приложения и многое другое.

Онлайн библиотека “Спільно” имеет целью, чтобы как можно больше детей узнали важную информацию по актуальным темам – например, как вести себя в чрезвычайной ситуации, что делать с незнакомым предметом на улице, какой алгоритм действий, если потерялся.

На сайте также доступны материалы для родителей и опекунов по питанию детей, грудному вскармливанию, вакцинации и советы по отцовству и психологической поддержке во время войны.

Кому "Спільно" библиотека пригодится?

  • Родителям для игр и обучения детей, чтобы просто и интересно донести внимательную информацию.
  • Учителям и воспитателям для преподавания. Педагоги найдут материалы, которые помогут организовать и разнообразить занятия с детьми.
  • Общественным организациям и волонтерам. Эти материалы станут полезным дополнением к встречам и тренингам с детьми и взрослыми.

Как пользоваться "Спільно" библиотекой?

Пользоваться каталогом очень просто. Чтобы найти необходимую подборку материалов, нужно выбрать тему и указать возраст ребенка. Все материалы распространяются бесплатно. Их можно использовать в электронном виде или распечатать. Они не предназначены для продажи. Изменение графических и текстовых элементов или добавление новых запрещено.

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