В США осуществили первую успешную пересадку сердца человеку от генетически измененной свиньи

Такой прорыв может привести к новым поставкам органов животных для трансплантации пациентам-людям.

Американские врачи успешно пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи.

Как отмечает The New York Times, это первая успешная трансплантация сердца свиньи человеку. Восьмичасовая операция прошла в Балтиморе в пятницу. Пациент – Дэвид Беннет-старший из Мэриленда, уже понедельник, по словам хирургов Медицинского центра Университета Мэриленда, чувствовал себя хорошо.

Доктор Бартли Гриффит (слева) провел операцию Дэвиду Беннету-старшему, чтобы получить новое сердце от генетически модифицированной свиньи. Фото: Медицинская школа Университета Мэриленда

Он пока подключен к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце функционирует и выполняет большую часть работы.

Издание предупреждает, что прогноз для пациента еще не ясен, но указывает, что наиболее опасные 48 часов после операции отторжения донорского сердца не произошло.

"Мистер Беннет все еще подключен к аппарату шунтирования сердца-легких, который поддерживал его жизнь до операции, но это не является необычным для нового реципиента", — говорят эксперты.

Орган также контролируется на предмет инфекций, в частности, ретровируса свиней, который может передаваться людям.

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The New York Times объясняет, что Беннетт решился на эту операцию, поскольку из-за тяжести своего состояния он не мог претендовать на донорское сердце человека.

"Или умереть или совершить эту трансплантацию", — сказал перед операцией Беннетт, как утверждают врачи Медицинского центра Университета Мэриленда.

По данным The New York Times, в прошлом году операцию по трансплантации органов перенесли более 41 тыс. американцев, но острый дефицит донорских органов сохраняется, и ежедневно умирают около десяти человек, не дождавшихся своей очереди на пересадку.

Ученые надеются, что в будущем операции по пересадке органов от генетически модифицированных животных позволят спасти множество жизней: только в США донорские органы нуждаются более полумиллиона человек.