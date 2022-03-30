В Украине работает горячая линия психологической поддержки Международной организации по миграции

В Украине работает горячая линия психологической поддержки Международной организации по миграции

По поддержке можно обратиться по номеру 0 800 211 444.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину украинцам пришлось полностью изменить свою жизнь. Вынужденное изменение места жительства, разлука и потеря связи с родными и близкими, постоянное переживание и страх — далеко не полный список проблем, с которыми столкнулись сотни тысяч украинцев.

Каждый день боевых действий в родной стране пережить очень сложно.

Поэтому Минздрав напоминает, что в Украине работает бесплатная и анонимная помощь психологов за номером 0 800 211 444. На горячей линии работают квалифицированные психологи, которые готовы помочь справиться с психологическими проблемами.

Напомним, на территории Украины действует государственная программа «Доступные лекарства», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

Если у вас нет возможности или острой необходимости идти на прием в медучреждение воспользуйтесь записью на онлайн-прием к врачу через Helsi.

Сделать это можно через приложение или helsi.me, выбрав соответствующий раздел «Онлайн-консультации».