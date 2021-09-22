В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Во Львове медики впервые в Украине осуществили операцию трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему мужчине.

Генеральный директор Клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук сообщил, что врачи впервые провели сложнейшую операцию по пересадке сердца ребенку.

Фото — Facebook Олег Самчук

Это — 13-летний парень из села Зарудцы, что на Волыни. Он болел с июля 2021-го. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО.

Фото — Facebook Олег Самчук

Две недели сентября парень лежал в больнице скорой помощи Львова, написал врач Самчук.

Фото — Facebook Олег Самчук

Он отметил, что состояние мальчика было критическим, и счет шел на дни.

"Орган ему пересаживал Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым", — уточнил директор больницы.

Фото — Facebook Олег Самчук

Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему львовянину.

Фото — Facebook Олег Самчук

По словам медика, человек более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние четыре почти не выходил из квартиры, был кислородозависимый. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Фото — Facebook Олег Самчук

Трансплантацию выполнили украинские кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король с помощью польских коллег.

Фото — Facebook Олег Самчук

"Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине", — добавил Самчук.

Фото — Facebook Олег Самчук

"Теперь нужно сделать так, чтобы этих операций были сотни в год, и каждый украинец, который нуждается в донорском органе, его получил", — написал он.

Врач выразил благодарность и соболезнования родным донора, а также добавил, что теперь в Украине возможна трансплантация легких и трансплантация сердца для детей.

"Теперь надо делать эти операции сотни в год и каждый украинский кому нужен донорский орган получил ее. И мы будем над этим работать ", — написал врач.

Накануне 18-летняя Элина Торопенко стала первой в Украине взрослым пациенткой, которой выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку