Вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне – гендиректор Pfizer

Вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне – гендиректор Pfizer

По словам главы компании, вакцина будет эффективна как против "Омикрона", так и против других разновидностей коронавируса COVID-19.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в понедельник заявил, что вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне.

"Эта вакцина будет готова в марте", – сказал Бурла в эфире телеканала CNBC.

По его словам, часть производственного процесса уже начата. Он отметил, что вакцина будет эффективна как против "Омикрона", так и против других разновидностей коронавируса COVID-19.

Со своей стороны гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее в эфире телеканала CNBC сообщил, что они работают над созданием специальной бустерной дозой против "Омикрона".

"Мы ведем обсуждение с ведущими представителями сферы здравоохранения по всему миру, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы до осени 2022 года", — сказал Бансель.

"Обсуждения ведутся каждый день. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени 2022 года", — добавил он. По его словам, клинические испытания данного "бустера" начнутся в скором времени.

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "Омикрон" вызывает значительно меньше тяжелых последствий при заражении, чем его "предшественники". В то же время он превосходит их по скорости распространения.

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Штамм "Омикрон" из Южной Африки

В конце ноября 2021 года появляется новый штамм коронавируса, сильно отличающийся от предыдущих.

Только через несколько недель график ежедневных заражений коронавируса в ЮАР успел сначала резко подскочить, спровоцировав очередное усиление карантина в европейских странах, США, Канаде, а затем резко и неожиданно пошел на спад.

По предварительным данным ученых, высокая заразность "Омикрона" подтвердилась.

Заражение в большинстве случаев имеет более легкое течение, чем в случае с "Дельтой", и пациентам значительно реже нужна профессиональная помощь медиков.

ВОЗ узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки, где к тому времени уже в течение двух с лишним недель наблюдался уверенный рост заболеваемости коронавирусом.

В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529 (именно под таким названием "Омикрон" был известен до получения собственного имени).

"Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали 50 мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков, а следовательно, и на свойства вируса.

Между тем количество зараженных Омикроном стремительно растет, и во многих странах он быстро стал доминирующим вариантом.

Вскоре исследования, в основном южноафриканских пациентов, подтвердили, что "Омикрон" распространяется с невиданной для "Дельты" скоростью, удваивая количество инфицированных каждые три-четыре дня — несмотря на все ограничительные меры.

Параллельно ученым из Гонконга удалось найти и причину повышенной заразности – или скорее одну из причин. Оказалось, что в верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает сначала) "Омикрон" размножается в 70 раз быстрее "Дельты" — и, соответственно, гораздо проще заражает оцепление.

Чем отличается "Омикрон" от "Дельты"

"Омикрон" вдвое заразнее, чем "Дельта" и способен в восемь раз увеличить реинфекцию.

Омикрон снижает эффективность вакцины Pfizer от госпитализации после двух доз до 70%.