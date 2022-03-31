Вакцинация детей согласно национальному календарю: какие прививки нужно получить с рождения

Вакцинация детей согласно национальному календарю: какие прививки нужно получить с рождения

Пытаясь вернуть к своей жизни максимум рутинных вещей, позволяющих держаться, вспомните о прививках для своих детей.

Своевременная вакцинация позволит предотвратить основные инфекционные болезни. Так что напоминаем о календаре вакцинации, передает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Согласно календарю, дети получают прививку от 10 опасных болезней

гепатит В: в первые сутки жизни, через 2 и 6 месяцев;

туберкулез: на 3-5 сутки;

корь, паротит, краснуха: первая доза в 12 месяцев, вторая – в 6 лет;

дифтерия, столбняк: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, тогда в 6 лет и ревакцинация через каждые 10 лет;

коклюш: в 2, 4, 6 и 18 месяцев;

полиомиелит: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, а затем в 6 и 14 лет;

гемофильная инфекция: в 2,4 и 12 месяцев.

Здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.