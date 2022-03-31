Вакцинация детей согласно национальному календарю: какие прививки нужно получить с рождения

Пытаясь вернуть к своей жизни максимум рутинных вещей, позволяющих держаться, вспомните о прививках для своих детей.
Своевременная вакцинация позволит предотвратить основные инфекционные болезни. Так что напоминаем о календаре вакцинации, передает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.
Согласно календарю, дети получают прививку от 10 опасных болезней
- гепатит В: в первые сутки жизни, через 2 и 6 месяцев;
- туберкулез: на 3-5 сутки;
- корь, паротит, краснуха: первая доза в 12 месяцев, вторая – в 6 лет;
- дифтерия, столбняк: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, тогда в 6 лет и ревакцинация через каждые 10 лет;
- коклюш: в 2, 4, 6 и 18 месяцев;
- полиомиелит: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, а затем в 6 и 14 лет;
- гемофильная инфекция: в 2,4 и 12 месяцев.
Здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.
- Проверьте, когда и какую прививку делали ребенку в последний раз. Если у вас есть сомнения – обратитесь к семейному врачу, чтобы разобраться с этой важной информацией. Также расскажите врачу, какие из обязательных прививок ваш ребенок пропустили, и вместе составьте план действий. Если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) – покажите ее врачу.
- Даже если ваша семья была вынуждена переехать в другой населенный пункт – гарантируется доступ к медицинской помощи для перемещенных лиц, в том числе – и плановая вакцинация. Следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Подсказать номер телефона и адрес ближайшего заведения первички сможет контакт-центр НСЗУ. Звоните по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18:00. Из соображений безопасности дашборды на сайте НСЗУ отключены.