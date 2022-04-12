Вакцинация пожилых людей против COVID-19: привьют всех желающих, но приоритет предоставят людям от 60 лет

Если вы в безопасности, позаботьтесь о себе и вакцинируйтесь от COVID-19. Уточните график работы ближайших пунктов прививок по горячей линии НСЗУ 16-77.
Минздрав Украины вместе с ГС «Коалиция за вакцинацию» возобновляют выезды мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска и сохранить силы врачей, сообщили в министерстве.
Бригады будут вакцинировать жителей территориальных громад, имеющих ограниченный доступ к пунктам прививок в 5 областях:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской
Будут прививать всех желающих, но приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет.
Графики выездов мобильных бригад здесь.
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