Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вакцинация пожилых людей против COVID-19: привьют всех желающих, но приоритет предоставят людям от 60 лет

Дата публикации
Просмотры
699
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вакцинация пожилых людей против COVID-19: привьют всех желающих, но приоритет предоставят людям от 60 лет

УНИАН

Если вы в безопасности, позаботьтесь о себе и вакцинируйтесь от COVID-19. Уточните график работы ближайших пунктов прививок по горячей линии НСЗУ 16-77.

Минздрав Украины вместе с ГС «Коалиция за вакцинацию» возобновляют выезды мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска и сохранить силы врачей, сообщили в министерстве.

Бригады будут вакцинировать жителей территориальных громад, имеющих ограниченный доступ к пунктам прививок в 5 областях:

  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской

Будут прививать всех желающих, но приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет.

Графики выездов мобильных бригад здесь.

Читайте также:

Следующая публикация