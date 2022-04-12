Вакцинация пожилых людей против COVID-19: привьют всех желающих, но приоритет предоставят людям от 60 лет

Вакцинация пожилых людей против COVID-19: привьют всех желающих, но приоритет предоставят людям от 60 лет

Если вы в безопасности, позаботьтесь о себе и вакцинируйтесь от COVID-19. Уточните график работы ближайших пунктов прививок по горячей линии НСЗУ 16-77.

Минздрав Украины вместе с ГС «Коалиция за вакцинацию» возобновляют выезды мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска и сохранить силы врачей, сообщили в министерстве.

Бригады будут вакцинировать жителей территориальных громад, имеющих ограниченный доступ к пунктам прививок в 5 областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Львовской;

Ровенской;

Тернопольской

Будут прививать всех желающих, но приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет.

Графики выездов мобильных бригад здесь.

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