Вакцинация: предубеждения и мифы, в которые давно пора перестать верить

Люди всегда боятся того, чего не понимают, — это нормально, особенно на фоне глобального беспокойства и шквала информации, звучащей отовсюду.

Тема массовой вакцинации и общественный резонанс вокруг нее порождают множество домыслов и противоречивых мнений. Вместе с Евгенией Бухариной, врачом-дитинологом Медицинской сети "Добробут", пытаемся отыскать истину и разобраться в самых распространенных мифах.

Бороться с инфекциями с помощью вакцин человечество начало еще в XVIII веке, когда английский врач Э. Дженнер в 1796 году сделал первую прививку от натуральной оспы 8-летнему мальчику. Так было положено начало вакцинации. Несмотря на взгляды скептиков, сопровождавших ее с самого начала, вакцинация играет одну из главных ролей в том, какой стала жизнь человечества на рубеже ХХ и ХХІ веков. Именно благодаря массовым профилактическим прививкам удалось преодолеть такие смертельно опасные заболевания как натуральная оспа, столбняк, полиомиелит, дифтерия, коклюш, которые до эры вакцинации уносили огромное количество жизней, в частности детских.

Сейчас, несмотря на все достижения медицинской науки, мы наблюдаем ситуацию, когда человечество, как и в древности, оказалось беззащитным перед массовой распространенностью заболевания. И несмотря на то, что у нас есть современное и мощное оружие — вакцины, большинство украинцев все же не спешат использовать его, в основном из-за страхов и ложных предубеждений.

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Миф №1. Вакцины слишком «свежие» и мы не знаем, как они работают.

Технология вакцин РНК была разработана еще 40 лет назад. Вакцины такого типа не создавались раньше из-за того, что не было технологии для транспортировки и хранения — они быстро разрушались, не добравшись до клетки. И только в 2018 году были изобретены необходимые технологии, позволяющие сохранить эффективность РНК-вакцин. Благодаря этому стало возможным их массовое использование.

Миф №2. Вакцина мРНК может изменить наш геном

Наш генетический материал, то есть ДНК, содержится в ядре клетки, а мРНК, содержащая вакцина, даже не доходит до ядра и не взаимодействует с генами. Она имеет совсем другие функции – ее задача состоит в передаче информации о строении определенного белка, в случае вакцин – поверхностного белка вируса, с помощью которого он проникает в клетку. Внутри клетки специальные структуры, рибосомы получают от РНК информацию и продуцируют соответствующий белок, на который затем отреагирует наша иммунная система, производя антитела.

Lenta.UA

Миф №3. Вакцина – это чужеродная генная информация

Во всех живых организмах генетическая информация, закодированная в ДНК, воспроизводится в виде белков, состоящих из всего 20 аминокислот. Их комбинации передают и воспроизводят информацию обо всем живом на планете. Как бы нам ни хотелось быть уникальными, но в нашем организме присутствует около 8% чужеродной информации – это генетический материал от вирусов и бактерий, с которыми человечество взаимодействует уже давно. К тому же, существует мнение, что распространение генетической информации вирусами и бактериями является одной из движущих сил эволюции, обеспечивающей разнообразие в природе.

Миф №4. Мы не знаем долгосрочных последствий от вакцин

Доказано, что большинство нежелательных последствий вакцинации могут возникнуть в ближайшие три месяца после прививки. Опыт последнего года показывает, что вакцинация против коронавирусной инфекции во многом подобна вакцинам других вирусов, в частности вируса гриппа. Следует заметить, что последствия коронавируса случаются довольно часто и представляют реальный риск для здоровья даже в отдаленной перспективе.

Миф №5. Вакцины от коронавируса имеют много побочных эффектов.

Незначительное повышение температуры тела, головная боль и озноб не являются побочным действием вакцины – это признаки работы иммунной системы, производящей защитный механизм. Как и любые другие препараты, вакцины имеют побочные явления, которые по статистике могут возникать у 10% привитых, и эти цифры тождественны всем вакцинам. Учитывая значительный охват населения, уже можно оценить риск побочных эффектов именно для вакцин против коронавируса. Так, в Канаде, где привито почти 58 млн человек, серьезные побочные явления были зафиксированы примерно у 0,009%.

Миф №6. Иммунитет после перенесенного заболевания защищает лучше иммунитета после вакцины

У большинства людей, инфицированных коронавирусом, заболевание протекает в относительно легкой форме, а порой совершенно бессимптомно. Однако нет гарантии, что люди без повышенного риска тяжелого течения коронавирусной инфекции перенесут легкую форму заболевания. Многие молодые и здоровые люди попадают в реанимацию и даже умирают. Поэтому те, кто считает лучшим заразиться коронавирусом вместо получения прививки, подвергаются большому риску. Второй причиной, свидетельствующей в пользу вакцинации, является то, что иммунная система реагирует на вакцину иначе, чем на реальное заражение коронавирусом. После вакцинации образуется больше антител, они дольше остаются в организме и качественно взаимодействуют с вирусом.

Человечество не первый раз в своей истории сталкивается с эпидемией инфекционного заболевания.

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