Вакцинация против инфекционных заболеваний детей и взрослых: какие прививки и в каком возрасте необходимо сделать

Вакцинация против инфекционных заболеваний детей и взрослых: какие прививки и в каком возрасте необходимо сделать

В условиях военного положения нужно максимально заботиться о защите, в том числе – и здоровье. Вовремя прививки помогают избежать инфекций, защитить себя и своих родных.

Рассказываем о том, какие прививки необходимо сделать взрослым и детям в соответствии с календарем вакцинации, и как получить их бесплатно, передает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Прививки против инфекционных заболеваний производятся в соответствии с календарем вакцинации.

Ребенок до 18 лет должен получить прививку по графику

Против гепатита В

В первые сутки жизни, а также в 4 и 6 месяцев; если не было возможности привиться после родов, нужно как можно быстрее обратиться в поликлинику.

Против туберкулеза

В течение 3-5 суток жизни; если ребенок недоношен – после достижения массы тела 2,5 кг; если прививки не сделали в роддоме, его нужно сделать как только появилась возможность у семейного врача.

Если ребенку не исполнилось двух месяцев, прививка делается без пробы Манту. Также помните, что БЦЖ нельзя делать в один день с другими прививками.

Против кори, паротита, краснухи

В 12 месяцев и в 6 лет

Против дифтерии и столбняка

В 2, 4, 6, 18 месяцев, а также в 6 и 16 лет

Против коклюша

В 2, 4, 6 и 18 месяцев

Против полиомиелита

В 2, 4, 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет

Против хиб-инфекции

В 2, 4 и 12 месяцев

Если из-за военных действий, болезни ребенка или других причин у родителей не было возможности сделать ребенку следующую прививку вовремя, следует обратиться к врачу. Для каждой прививки оптимальные для формирования иммунитета интервалы. Семейный врач или педиатр поможет составить график.

Когда следует делать ревакцинацию

Ревакцинацию против столбняка и дифтерии следует проводить каждые 10 лет на протяжении всей жизни. Если последнюю прививку ребенок получил в 16 лет, следующее должно быть сделано в 26 лет и так далее. Но если взрослый человек не имеет вакцинации, прививку нужно сделать трижды с интервалом 4 недели между первой и второй дозой и 6 месяцев между второй и третьей.

Иммунитет против этих заболеваний очень важен во время войны. Поэтому обязательно спросите у вашего врача и врача вашего ребенка, когда вы прививались последний раз и когда нужно делать следующие.

Как вакцинировать ребенка во время военного положения

Прививку в соответствии с календарем вакцинации можно получить бесплатно у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым заключена декларация.

Во время военного состояния также можно получить прививку в ближайшем заведении, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Заключать декларацию с новым врачом для этого не нужно. Узнать адрес заведения можно в контактном центре НСЗУ по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18.00. Из соображений безопасности дашборды на сайте НСЗУ отключены.

Столбняк: кто в группе риска

Во время военных действий особенно важно иметь иммунитет против столбняка.

В группе риска по этому заболеванию, прежде всего, военные и территориальная оборона – те, кто на передовой и имеет высокий риск получить ранения.

Делать экстренную прививку против столбняка необходимо в любом случае:

травмирование с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

отморожения и ожогов второй, третьей и четвертой степени независимо от их происхождения;

проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта;

гангрены или некроза тканей любого этапа, абсцессов;

укусов животных;

родов вне медицинских учреждений.

Экстренная прививка против столбняка безвозмездна по месту нахождения.

Также напоминаем о важности прививки против COVID-19, ведь риск заболеть коронавирусом остается. Прививка от COVID-19 бесплатная. Его можно сделать даже если нет декларации с семейным врачом в любом заведении, которое делает прививку против COVID-19.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.