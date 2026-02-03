Вакцина против ВИЧ: одна доза достаточна для эффективного ответа иммунитета.

Одна инъекция – и антитела готовы / © Associated Press

Исследователи Института Вистара разработали кандидат на вакцину против ВИЧ, который способен вызвать образование нейтрализующих антител у приматов после одной инъекции. Такой подход может существенно упростить процесс вакцинации и сделать его более доступным в глобальном масштабе.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology.

Вакцина-кандидат против ВИЧ: какую стратегию использовали медики

Исследование было проведено под руководством доктора философии Амелии Эсколано. Он был сосредоточен на искусственно созданном белке оболочки ВИЧ под названием WIN332. Этот белок позволяет эффективно стимулировать иммунный ответ, бросая вызов традиционным подходам к созданию вакцин против ВИЧ.

«Обычно для достижения нейтрализации необходимо несколько инъекций — от семи до десяти, — но наш иммуноген WIN332 показал эффект уже после одной дозы», — отметила Эсколано.

Дальнейшее повторное введение, по ее словам, значительно повышает уровень нейтрализации.

Фокус на эпитопе V3-гликана

Ранее ученые считали, что антитела к V3-гликану требуют наличия N332-гликана для эффективного действия. Команда Вистара сделала беспрецедентный шаг — полностью удалила этот сахарный остаток, создав WIN332.

«Одна доза WIN332 уже через три недели обеспечила заметную нейтрализацию вируса», — объяснил первый автор исследования Игнасио Релано-Родригес.

Вторая доза, по его словам, значительно увеличивает эффективность. Это позволяет сократить протоколы вакцинации и потенциально достичь иммунитета за три инъекции».

Следующие шаги исследователей

Обнадеживающие результаты исследования привлекли внимание ведущих международных здравоохранительных организаций, которые планируют начать клинические испытания WIN332 на людях. Проводятся дополнительные доклинические эксперименты и разработка новых иммуногенов для более эффективного и короткого курса вакцинации.

Напомним, что информация в материале предоставлена с ознакомительной целью. Перед принятием любых решений обратитесь к врачу.