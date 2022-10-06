Важнейшая пищевая привычка для здоровья вашей печени – врачи советуют

Отдайте эти продукты врагу – заботьтесь о здоровье печени.
Ваша печень выполняет сотни функций, например, очищает токсины, помогает вам переваривать и расщеплять пищу, регулирует кровь и помогает организму производить здоровый уровень свертывания крови. Как видите, этот орган имеет решающее значение для здоровья, и поэтому он заслуживает максимального ухода.
Уход за печенью предполагает ограничение алкоголя, отказ от курения и сбалансированное питание.
Более того, врачи отмечают не только здоровое питание, но и потребление большого количества клетчатки. Соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ является ключевым в поддержке здоровья печени, но последние исследования также обнаружили, что для здоровья печени крайне важно ограничить количество продуктов, подвергшихся ультраобработке.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о влиянии обработанной пищи на здоровье вашей печени.
Британский медицинский журнал связывает такие продукты и блюда, как фаст-фуд, готовая выпечка, газировка, конфеты и т.п., со многими проблемами со здоровьем (высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца).
Исследователи также обнаружили связь между этими продуктами питания и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП), которая вызвана накоплением избытка жиров в органе.
Согласно Международному эпидемиологическому журналу, потребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском НАЖХП.
Одной из причин, почему эту группу продуктов можно связать с жировой печени, является тот факт, что НАЖХП может быть вызвана избыточным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в крови, а триглицериды повышаются из-за слишком много рафинированных углеводов, насыщенных жиров, и добавлен сахар – все они содержатся в высоком количестве во многих продуктах ультраобработанной обработки.
В другом исследовании, опубликованном в Liver International, было обнаружено, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск метаболического синдрома у здоровых людей.
Диета для здоровья печени
Многие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может быть полезно для поддержания здоровой печени.
Соблюдение средиземноморской диеты, т.е. больше цельных зерен, фруктов, овощей, оливкового масла и жирной рыбы, может способствовать общему здоровью печени и служит защитной мерой против НАЖХП, снижая риск заболеваний, которые считаются фактором заболевания печени. Эти факторы включают ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.
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