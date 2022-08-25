Важнейшая привычка для завтрака, чтобы поддерживать сахар в крови на должном уровне

Диетолог отметил, что соединение этих двух питательных веществ может помочь вам контролировать уровень глюкозы в крови.

Высокий уровень сахара в крови не является основанием для употребления любимой пищи. Вы все еще можете контролировать уровень сахара в крови, наслаждаясь вкусными блюдами.

Однако может потребоваться преднамеренная корректировка, чтобы найти здоровые режимы питания для контроля уровня глюкозы.

К примеру, начинать свой выходной день со здорового, питательного завтрака – это отличный способ работать над контролем уровня глюкозы в крови.

По словам диетологии Эми Гудсон, одно из важнейших правил здорового завтрака – обогащать его клетчаткой и белком.

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Оба питательных вещества являются жизненно важными для здорового питания людей с высоким уровнем сахара в крови, потому что углеводы могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, если их не сочетать с продуктами, замедляющими пищеварение.

Как сочетание белков и клетчатки с углеводами может помочь контролировать уровень сахара в крови во время завтрака

Углеводы являются быстрым источником энергии для организма и поэтому являются наиболее быстро усваивающимися макронутриентами. И хотя на самом деле углеводы с высоким содержанием клетчатки (овсяная каша, 100% цельнозерновой хлеб и т.п.) усваиваются медленнее, чем более обработанные углеводы с добавлением сахара (сладкая выпечка на завтрак, кексы, некоторые хлопья и т.п.), они все равно обладают способностью повышать уровень сахара крови.

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Однако белок усваивается медленнее и помогает быстрее насытиться и дольше оставаться сытым после еды. Итак, когда вы сочетаете углеводы с высоким содержанием клетчатки и белками, вы помогаете стабилизировать уровень сахара в крови после еды.

Медики также подтвердили, что это сочетание чрезвычайно полезно. Несмотря на то, что он не содержит углеводов, есть подтверждения того, что протеин не увеличивает уровень сахара в крови и может практически понизить уровень глюкозы в крови после приема пищи у людей с диабетом 2 типа. Об этом говорится в исследовании American Journal of Clinical Nutrition.

Подводя итог, можно сказать, что употребление только углеводов с высоким содержанием клетчатки приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, но сочетание их с белком может помочь снизить содержание глюкозы.

Это не означает, что вы должны полностью избегать углеводов во время завтрака. Пропуск углеводов может привести к утрате полезных веществ. Но вместе богатые клетчаткой углеводы и белки составляют идеальную пару для завтрака.

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