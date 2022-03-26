Важные изменения в медицине во время войны: как получить консультацию семейного врача или рецепт на инсулин

Важные изменения в медицине во время войны: как получить консультацию семейного врача или рецепт на инсулин

Отныне, чтобы получить консультацию семейного врача, терапевта или педиатра, декларация не является обязательной.

Во время военного состояния можно обратиться к любому доступному в регионе врачу.

Если вам нужна консультация узкопрофильных специалистов направления не обязательно.

Если у вас нет возможности или острой необходимости идти на прием в медучреждение воспользуйтесь записью на онлайн-прием к врачу через Helsi.

Сделать это можно через приложение или helsi.me, выбрав соответствующий раздел «Онлайн-консультации».

Данные о приеме будут сохранены в электронном кабинете Helsi.

Даже на онлайн приеме врач может выписать рецепт, который будет сохранен в вашем кабинете.

Все инсулины по рецептам пока бесплатны.

Лекарства по программе «Доступные лекарства» можно получить как по электронному, так и бумажному рецепту.

Выписать рецепт может, как обычно, терапевт, педиатр или семейный врач для инсулинов – первый рецепт от эндокринолога. Аптеки принимают и электронные, и бумажные рецепты.

Напомним, на территории Украины действует государственная программа «доступное лекарство», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

Для людей, временно сменивших место жительства, в аптеках продолжает работать программа "Доступные лекарства".

"Все лекарственные препараты по рецепту человек может получить в любой аптеке бесплатно или, если препарат превышает определенную государством цену, то за небольшую доплату. На инсулины мы сняли любую доплату, и они бесплатны во всех аптеках, участвующих в программе "Доступные лекарства", – объяснил Ляшко.