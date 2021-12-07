Виагра стала кандидатом для лечения болезни Альцгеймера

Американские исследователи выяснили, что средство, применяемое при эректильной дисфункции, может эффективно лечить болезнь Альцгеймера.

Американские исследователи сообщили, что лекарством от Альцгеймера может стать виагра.

С помощью сетевого анализа среди 1 600 одобренных FDA препаратов ученые выяснили, что виагра может быть эффективна при лечении болезни Альцгеймера. Ученые проанализировали базы данных страховых компаний США и обнаружили, что у пациентов, которым назначали виагру, шестилетний риск развития болезни Альцгеймера на 69% ниже, чем у других людей, о чем говорится в Nature Aging.

Новое лекарство от болезни Альцгеймера — первое за 18 лет

Препараты для лечения болезни Альцгеймера появляются нечасто. Недавно FDA одобрило новое лекарство от болезни Альцгеймера, которое стало первым за 18 лет.

Процесс отбора новых препаратов достаточно длинный: сначала кандидату нужно пройти доклинические испытания, а затем доказать свою безопасность и эффективность уже на людях. Задача упрощается, если сразу искать лекарства-кандидаты среди одобренных препаратов, тогда не придется доказывать, что они безопасны для человека. При этом нередко оказывается, что лекарства, которыми лечат одни заболевания, являются эффективными для терапии других. Например, недавно прием метформина был связан с снижением риска болезни Альцгеймера.

Подобный подход применили американские медики под руководством Фейсюн Чена из клиники Кливленда: они искали лекарство для лечения болезни Альцгеймера среди уже одобренных препаратов. Первоначально исследователи использовали вычислительные методы для того, чтобы разбить молекулярные характеристики болезни Альцгеймера на 13 фенотипов, основываясь на отличиях экспрессии генов, полиморфизмах генов, а также экспрессии белков. Далее применялся сетевой анализ между информацией о 351444 белок-белковых взаимодействиях, разделенных на 13 эндофенотипов и 1600 одобренными FDA препаратами. Каждый препарат из отобранного списка используется для лечения заболеваний из 12 групп (сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, заболевания органов дыхания и т.д.).

Виагра от болезни Альцгеймера

В сетевом анализе учли эндофенотипы каждого препарата, то есть на какие биомаркеры влияют его компоненты. На расстоянии между эндофенотипами, связанными с болезнью Альцгеймера, и биомаркерами, на которые влияют лекарства, ученые высчитали наиболее подходящий препарат – тот, который влияет на большую часть биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера: им оказался сильденафил, более известный как .

Также читайте Как действует виагра

Затем исследователи проанализировали базы данных страховых компаний США и обнаружили, что у пациентов, которым назначали виагру, шестилетний риск развития болезни Альцгеймера на 69 процентов ниже, чем у других людей. В регрессию Кокса, применявшуюся для статистического анализа, также внесли поправки на возраст и этническую принадлежность участников. Правда, большинство пациентов в анализе были мужчинами, что сказалось на неоднородности выборки.

Авторы предостерегают о том, что найденная связь может быть случайной и в будущем необходимы клинические исследования, которые будут включать как женщин, так и мужчин, а также группу плацебо.

Виагра используется в клинической практике уже давно, поэтому она, скорее всего, не вызовет у пациентов побочных эффектов. Чего нельзя сказать о недавно одобренном лекарстве от болезни Альцгеймера: у пациентов, принимавших его, на МРТ обнаружили очаги кровоизлияний и отек мозга.