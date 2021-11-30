Вирус не устал и меняет форму: факты о штамме "Омикрон" от инфекциониста

Вирус не устал и меняет форму: факты о штамме "Омикрон" от инфекциониста

У штамма "Омикрон" более 50 вариантов, отличающих его от оригинального вируса.

Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз ответил на основіне вопросы об "Омикроне" в эфире CNN.

Коллинз показал модель вируса и объяснил, как он проникает в клетки организма.

"Белки-шипы находятся на внешней стороне вируса и позволяют ему проникнуть внутрь наших клеток. Вопрос состоит в том, позволят ли антитела, производимые вакцинами, которыми мы прививались, защитить нас от этого вируса? Я думаю, да, но точно мы сможем сказать через две-три недели", — говорит Коллинз.

Омікрон

Будут ли вакцины работать против "Омикрона"

"Исходя из того, что против вариантов Alpha, Beta, Gamma и Delta, вакцины работают, Omicron – не исключение", – говорит врач.

Он также сообщил, что появление Omicron-штамма – еще одна причина прививаться бустерной вакциной, что увеличит потенциал иммунной системы по распознаванию всех видов разнообразных белков-шипов.

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Каких последствий появления штамма "Омикрон" следует ожидать?

"Пока у нас есть отчет из Южной Африки, что штамм "Омикрон" переносится легче, чем обычный коронавирус, но в основном им пока заразились молодые люди, которые в любом случае переносят болезнь легче. Мы действительно думаем, что это более заразный вариант коронавируса", – сообщил врач.

Может ли "Омикрон" быть более заразным?

"Пока сказать наверняка мы не можем. Безусловно, этот штамм показывает признаки быстрого распространения. Но мы не знаем, сможет ли он конкурировать с Delta", – сказал он.

Появление "Омикрона", по словам врача, означает, что снова нужно вспомнить о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции, не говоря уже о вакцинации.

"Я знаю, что вы устали от коронавируса, но коронавирус не устал от нас и сам меняет форму. Он появился в новой версии и пытается догнать нас. Поэтому, мы должны использовать все виды инструментов, чтобы не попасть в еще более худшую ситуацию. Поэтому сделайте прививки, чтобы защитить свою жизнь.

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