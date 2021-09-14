Витамин А: диеотлог назвал самые полезные продукты для глаз

Витамин А или ретинол — один из жизненно необходимых организму.

Определенные продукты почти неразрывно связываются с определенными питательными веществами. Когда вы думаете о еде с витамином С, то это апельсины. Для увеличения калия большинство из нас тянется к банана. И если вас попросят назвать пищу с высоким содержанием витамина А — морковь.

Витамин А необходим для здоровья. Эта питательное вещество способствует здоровому зрения. Он также играет важную роль в поддержании иммунной и репродуктивной систем.

Диетологиня Сара Гарон, которая основывает свои советы только на фактах доказательной медицины, перечислила самые полезные продукты для глаз. Об этом - в нашем материале.

Конечно, морковь является прекрасным источником витамина А. Полстакана сырых овощей содержит значительные 510 микрограммов. Это 57% рекомендуемой суточной нормы (RDA) для мужчин и 73% для женщин.

Но, насколько богата витамином А морковь, они не обладают рынком этого важного питательного вещества. Несколько других здоровых цельных продуктов на самом деле содержат больше витамина А, чем апельсины. Вот взгляд на удивительное разнообразие продуктов на выбор. Тогда не пропустите наш список 7 самых здоровых продуктов, которые нужно есть прямо сейчас.

говяжья печень

Органическое мясо может быть не самым популярным вариантом на мясной стойке, но не пропустите его мимо! Говяжья печень является высокой мощностью витамина А с 8020 микрограммами в порции 3 унции. Это впечатляющие 891% РДВ для мужчин и 1457% для женщин. Ягненка печень и печеночная колбаса также предлагают нестандартные уровни витамина А.

печень трески

Как пищевая добавка, жир печени трески имеет ряд преимуществ. Он насыщен полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и витамином D., что повышает иммунитет. Это также удивительное источник витамина А-4080 микрограммов на столовую ложку.

Запеченный картофель, лучше батат

Батат — это простой, но вкусный гарнир практически к любому блюду. И имея 1100 микрограммов витамина А на чашку, они однозначно превосходят сырую морковь. Просто обязательно съешьте кожу, чтобы получить общее количество витамина А из этих крахмалистых клубней.

тыквенное пюре

Тыквенные кексы, тыквенные полосе, тыквенные пироги — нет конца вкусным способам использования тыквенного пюре. (Ознакомьтесь с нашим списком из 20 творческих дел, которые можно с этим сделать!) Наслаждаясь этим любимым осенним, вы также поглотит много витамина А. Каждая чашка содержит 706 микрограммов.

желтый кабачок

Бета-каротин, растительное форма витамина А, дает многим овощам характерный красновато-желтый цвет. Желтый кабачок — не исключение! 200 г такого овоща даст 1140 микрограммов витамина А.

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