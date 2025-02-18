Витамин D зимой: нутрициолог рассказала, можно ли получить его от солнца и как избежать дефицита

Витамин D – незаменимый для организма компонент, играющий важную роль в укреплении иммунитета, поддержании работы мышц, нервной системы, регулировании обмена веществ и даже влияющих на репродуктивную функцию.
Его часто называют "солнечным витамином", и многие считают, что прогулки на солнце автоматически снабжают организм его достаточным количеством. Однако даже при таких условиях дефицит этого витамина остается распространенным, особенно в конце зимы. Как распознать недостаток витамина D? Почему он так важен для здоровья? И возможно ли получить его в достаточном количестве только с едой?
Нутрициолог Наталья Семаскене в своем Instagram рассказала о значении витамина D для организма, опровергла распространенные заблуждения и поделилась практическими советами по поддержанию его оптимального уровня.
Реально ли получить всю норму витамина D только от солнца
Теоретически – да, но на практике это не всегда возможно. Вот ключевые моменты:
- Солнечный свет не проходит сквозь стекло, так что загар у окна не принесет пользы.
- Осенью и зимой в наших широтах солнечного излучения недостаточно для выработки витамина D.
- Даже лёгкий солнцезащитный крем (SPF) блокирует его синтез.
- Люди с темной кожей вырабатывают этот витамин медленнее, чем те, у кого светлая кожа.
Если вы живете в регионе с минимальной солнечной активностью или проводите много времени в помещении, важно позаботиться о дополнительных источниках витамина D.
В каких продуктах содержится витамин D
Содержание этого витамина в пище достаточно низкое, но есть несколько продуктов, которые могут стать его источником:
- Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины).
- Куриные яйца (особенно желток).
- Говяжья печень.
- Грибы, выращиваемые под влиянием солнечного света.
- Сливочное масло.
Однако получить суточную норму витамина D только из пищи практически нереально. К примеру, для этого пришлось бы съедать по 500 г лосося или 10 яиц ежедневно! Поэтому чаще всего без дополнительных добавок не обойтись.
Как понять, что вам не хватает витамина D
Дефицит этого витамина может проявляться из-за разных неприятных симптомов. Самые распространенные из них:
- Ослабленный иммунитет, частые простуды.
- Постоянная усталость, вялость, понижение энергии.
- Плохое настроение, повышенная тревожность, склонность к депрессии.
- Боли в мышцах и суставах.
- Ломкие ногти, выпадение волос.
Если вы замечаете у себя подобные признаки или мало бываете на солнце, следует сдать анализ крови на уровень витамина D(25(OH)D), чтобы своевременно исправить ситуацию.
Как правильно принимать витамин D
Поскольку этот витамин растворяется в жирах, его следует принимать вместе с едой. Лучшее время – утро или день, ведь вечером оно может влиять на качество сна.
Рекомендуемые суточные дозы:
- Взрослым – 800–2000 МЕ.
- Пожилым людям – 2000–4000 МЕ.
- Детям – 400–600 МЕ.
При значительном дефиците врач может назначить более высокие дозы (5000 МЕ и более), но самостоятельно повышать их без контроля анализов не следует.
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