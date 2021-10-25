Витамины С, D и цинк в случае COVID-19: могут ли популярные добавки облегчить течение коронавируса

Витамины С, D и цинк в случае COVID-19: могут ли популярные добавки облегчить течение коронавируса

Избыток витаминов может иметь негативные последствия.

Витамины С и Д, а также цинк не влияют на ход коронавируса. Также не действенные в случае заражения гомеопатия или народная медицина.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

Медик предупредил, что от витамина С в больших дозах у пациента на коже может возникнуть аллергическая сыпь, а от цинка часто очень сильная тошнота. В связи с этим, в случае подтверждения коронавируса, врач советует прибегать к доказательной медицине.

"Не оставайтесь в каменном веке! Напоминаю, что от цинка часто очень сильно тошнит, от витамина С можно получить аллергическую сыпь на коже, ну с витамином Д в больших дозах можете сами прочитать инструкцию... Поэтому когда у вас подтвердят "ковид" вспомните, что мы сейчас в 2021 году", — отметил Тарас Жиравецкий.

Заметим, что сейчас лекарств именно против COVID-19 не существует. Препараты, которые применяются, только облегчают симптомы и последствия, а также призванные лечить пораженные системы и органы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее врач объяснил, как правильно сбивать температуру в случае заражения "Дельтой".

Напомним, многие люди после перенесенного COVID-19 страдают когнитивной дисфункцией. Речь идет о проблемах с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Нарушения фиксируются у пациентов даже через 7 месяцев после выздоровления.

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