Влияние COVID на вкусовые рецепторы может быть хуже, чем считали ранее – новое исследование

Влияние COVID на вкусовые рецепторы может быть хуже, чем считали ранее – новое исследование

Исследователи обнаружили, что распространенный симптом может быть результатом повреждения ваших вкусовых рецепторов.

Среди ряда симптомов COVID-19 называют временную потерю вкуса. Эксперты связывали это с воздействием вируса на обоняние (как известно, запах влияет на вкус). Однако новое исследование, опубликованное JAMA Otolaryngology, показало, что COVID действительно может нанести прямой вред вкусовым рецепторам.

Исследователи итальянского университета Триеста работали со 105 людьми, которые сообщили о «нарушении их способности чувствовать сладкое, кислое, соленое или горькое спустя более трех месяцев после заражения SARS-CoV-2», — сообщает Medical News Today.

После проведения тестов, сосредоточенных как на запахе, так и на вкусе, у 42% участников обнаружили «гипогевзию — потерю основных вкусов».

Последние теории предполагают, что COVID может оказывать непосредственное влияние на наши вкусовые рецепторы, используя механизм, ранее считавшийся путем к повреждению легких при болезни».

«Оба предложенных механизма могут вызвать изменения во вкусовых рецепторах, которые варьируются от полного отсутствия способности различать вкусы до потери вкусовых ощущений», – говорит доктор медицинских наук Томас Гут.

До сих пор потерю вкуса считали симптомом, который проходит сам по себе в течение нескольких месяцев после заражения, однако количество пациентов, страдающих аномальными вкусовыми ощущениями через несколько месяцев после заражения, все еще растет.