Во Львове пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни

Во Львове пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни

Несмотря на войну с РФ, Украина продолжает свой путь к трансплантационной независимости.

Врачи Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни: 19-летнюю девушку из Ивано-Франковска и 37-летнюю женщину из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность, сообщили в Минздраве.

Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными.

После того как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.

Выражаем ей благодарность за принятие важного решения. Всего с начала года отечественные специалисты выполнили уже 62 трансплантации.

Напомним, во вторник, 8 марта, в больнице в Соединенных Штатах Америки скончался пациент, которому два месяца назад во время исторической операции было пересажено сердце генетически модифицированной свиньи. 57-летний Дэвид Беннет со свиным сердцем прожил всего два месяца.

Издание iDnes напоминает, что эта трансплантация вызвала нравственные проблемы и даже возмущение широкой общественности, поскольку в прошлом пациент был наказан за убийство человека.

Однако для Беннета эта беспрецедентная медицинская процедура была последним шансом, поскольку без донора он умер бы и был слишком болен, чтобы получить человеческое сердце.