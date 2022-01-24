Во Львове проведут 20 операций детям с пороками сердца со всей Украины

Во Львове проведут 20 операций детям с пороками сердца со всей Украины

Это будут как открытые операции, так и эндоваскулярные.

Во Львове в течение двух недель кардиохирурги благотворительной организации Novick Cardiac Alliance (США) проконсультируют и прооперируют детей от первых недель жизни и взрослых с пороками сердца со всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

В планах – провести 20 хирургических вмешательств разной сложности – как открытые операции, так и эндоваскулярные.

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«Наша цель – спасать сердца украинцев в своей стране. Особенно самых маленьких пациентов, развивая детскую кардиохирургию здесь, на Западе Украины. Несмотря на наличие в стране 49 кардиохирургических центров, операций на сердце выполняют недостаточно. При необходимости в 140 тысяч операций в 2020 году их сделали 18 435, а это только 10% от потребности», – говорят в Первом территориальном медицинском объединении Львова.