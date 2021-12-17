Во Львове провели уникальное лечение рака кости ноги у 12-летней девочки

Сейчас юная пациентка в удовлетворительном состоянии и готовится к успешному завершению лечения.

Впервые в Украине медики осуществили терапию препаратом Voraxaze (Вораксаз) - антидот к химиотерапии, ранее никогда не использовавшимся в стране. Его нужно было ввозить по особой процедуре. Стоимость четырех флаконов составляет три миллиона гривен.

Об этом сообщили директор "Клиники онкологии и трансплантации костного мозга" ЗУСДМЦ Роман Кизима и благотворительный фонд "Таблеточки".

Препарат использовали в лечении рака кости ноги у 12-летней Софии из Львова. Девочка борется с болезнью в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. Это уникальное лекарство – единственный шанс на продолжение терапии.

Для ребенка Вораксаз ввели бесплатно.

БФ Таблеточки

История болезни юной пациентки

Лечение химиотерапией Софии позволило врачам уничтожить опухоль и спасти жизнь и ногу ребенку. Однако от химиотерапии начали отказывать почки и другие органы, которые поставили жизнь девочке под угрозу. Именно этот препарат вычистил и обезвредил химиотерапию после применения и дал возможность успешно завершить лечение.

«Учитывая токсичность химиотерапии – высокодозового метотрексата у ребенка и одновременно ключевую роль этого препарата в лечении опухоли – проведено применение антидота к химиотерапии (Вораксаз). И как результат, у нас есть ребенок в удовлетворительном состоянии, который готовится к выписке» – говорит директор «Клиники онкологии и трансплантации костного мозга» ЗУСДМЦ Роман Кизима.

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Сейчас 12-летняя девочка в удовлетворительном состоянии и готовится к успешному завершению лечения.

Препарат получен совместными усилиями самой больницы и благотворительного фонда Таблетки.

«В развитых странах больницы имеют четко выстроен маршрут его быстрой поставки, ведь на кону стоит продолжение лечения ребенка. В Украине по сей день Voraxaze не использовали. Чтобы София получила жизненно необходимый препарат, нужно было многое сделать – найти поставщика, получить разрешение на ввоз лекарств, продумать логистику из Британии в Украину», — добавляют в «Таблеточках»

Вместе с тем, медики отмечают, что это лекарство используется в США в исключительных случаях, в частности, для такого, как во львовской больнице.

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