Волосы станут более густыми и более здоровыми: обязательно добавьте в ежедневный рацион один известный сухофрукт

Эти сухофрукты содержат большое количество витаминов С и В. Позаботьтесь о здоровье своих волос уже летом. Съедайте всего 3-4 плода в день — и в зимний период пряди станут значительно гуще.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Что есть, чтобы волосы были крепкими и здоровыми

Что есть, чтобы волосы были крепкими и здоровыми / © unsplash.com

Значительно улучшить состояние своих волос можно достаточно быстро с помощью рациона. К примеру, вы можете добавить к нему финики. Достаточно съедать 3-4 плода в день, чтобы получить ошеломляющие результаты.

Чем полезны финики для здоровья волос

Эти сухофрукты богаты витаминами С и В5, которые помогают укрепить волосяные фолликулы. Следовательно, потребляя их каждый день, можно без дополнительных усилий предотвратить выпадение волос, значительно укрепить пряди.

Также в финиках содержится большое количество железа. А это значит, что благодаря ежедневному потреблению этих сухофруктов, кончики волос прекратят сечься, а сами пряди станут гладкими и блестящими.

Финики дополнительно положительно влияют на здоровье кожи головы, предотвращая ее шелушение. А для усиления эффекта рекомендуем не только есть эти сухофрукты, но и дополнительно готовить из них отвары или ополаскиватели для головы.

