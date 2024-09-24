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Восемь вещей, которые нужно делать на ночь, чтобы похудеть

Восемь вещей, которые нужно делать на ночь, чтобы похудеть

Похудение за ночь

Что нужно делать, чтобы худеть ночью

На процесс похудения влияет не только то, что мы едим на ночь, но и что делаем, наши привычки перед сном.

Эксперты назвали привычки, которые могут помочь избавиться от лишних килограммов.

Не ужинайте слишком поздно

Люди, которые едят ближе к ночи, склонны употреблять более калорийную, чем обычно пищу. Или едят не потому, что голодны, а потому, что им скучно.

Если хочется перекусить перед сном, съешьте что-нибудь молочное

В молоке и молочных продуктах содержится казеин, медленно перевариваемый белок. Поэтому перекус перед сном предоставит вашему организму белок, который он может использовать для восстановления и наращивания мышц.

Займитесь физическими упражнениями, но в правильное время

Если вы тренируетесь перед сном, вам может быть сложно уснуть. Но человеческое тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки, это следует учитывать.

Не пейте алкоголь перед сном

Алкоголь любой крепости -- калорийный продукт, потребление которого, особенно на ночь, будет мешать похудеть.

Избегайте синего света

Все экраны различных гаджетов излучают синий свет, который может нарушить дневной ритм, смену сна и бодрствования.

Следуйте четкому графику сна

Уход ко сну и пробуждение примерно в одно и то же время ежедневно поможет наладить сон и суточный ритм.

Сделайте спальню прохладной

Сон в более холодной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь.

Расслабьтесь перед сном

Проведите перед сном расслабляющий вас ритуал – например, выпейте чай или примите ванну. Делайте все, что может успокоить вас перед сном.

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