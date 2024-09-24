Восемь вещей, которые нужно делать на ночь, чтобы похудеть

Что нужно делать, чтобы худеть ночью

На процесс похудения влияет не только то, что мы едим на ночь, но и что делаем, наши привычки перед сном.

Эксперты назвали привычки, которые могут помочь избавиться от лишних килограммов.

Не ужинайте слишком поздно

Люди, которые едят ближе к ночи, склонны употреблять более калорийную, чем обычно пищу. Или едят не потому, что голодны, а потому, что им скучно.

Если хочется перекусить перед сном, съешьте что-нибудь молочное

В молоке и молочных продуктах содержится казеин, медленно перевариваемый белок. Поэтому перекус перед сном предоставит вашему организму белок, который он может использовать для восстановления и наращивания мышц.

Займитесь физическими упражнениями, но в правильное время

Если вы тренируетесь перед сном, вам может быть сложно уснуть. Но человеческое тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки, это следует учитывать.

Не пейте алкоголь перед сном

Алкоголь любой крепости -- калорийный продукт, потребление которого, особенно на ночь, будет мешать похудеть.

Избегайте синего света

Все экраны различных гаджетов излучают синий свет, который может нарушить дневной ритм, смену сна и бодрствования.

Следуйте четкому графику сна

Уход ко сну и пробуждение примерно в одно и то же время ежедневно поможет наладить сон и суточный ритм.

Сделайте спальню прохладной

Сон в более холодной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь.

Расслабьтесь перед сном

Проведите перед сном расслабляющий вас ритуал – например, выпейте чай или примите ванну. Делайте все, что может успокоить вас перед сном.

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