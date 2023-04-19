Вот что произойдет с вашим организмом, если будете есть сыр каждый день

Сыр богат питательными веществами. Это хороший источник высококачественного белка и кальция, а также многие другие биологически активные соединения, такие как магний и витамин В12. С другой стороны, творог также добавляет значительное количество натрия, насыщенных жиров и калорий в ваш ежедневный рацион.

Больше кальция в рационе

Кальций помогает поддерживать здоровье костей, но исследования также показывают, что он помогает предотвратить разновидности рака, снизить артериальное давление, преэклампсию и в поддержании здорового веса, согласно обзору, проведенному Национальным институтом здоровья США (NIH).

Порция сыра весом 50 г содержит от 115 до 350 мг кальция в зависимости от сорта в соответствии с диетическими рекомендациями.

Твердые сыры содержат больше кальция из-за низкого содержания воды, что делает их более насыщенными питательными веществами. Более того, порция чеддера (50 г) содержит 305 мг кальция, или треть того, что требуется среднему взрослому в день.

Расстройство пищеварения

По данным NIH, примерно 68% населения мира страдает определенным типом мальабсорбции лактозы, возникающей, когда организм не может полностью усвоить лактозу, основной углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Если у вас непереносимость лактозы, творог может вызвать расстройство желудка после его употребления, а также привести к вздутию живота, газов и диарее.

Хорошей новостью является то, что сыр содержит гораздо меньше лактозы, чем молоко и йогурт. Твердые выдержанные сыры известны наименьшим содержанием лактозы и, как правило, хорошо переносятся в небольших количествах.

Сыры с самым низким содержанием лактозы, обычно хорошо переносимые:

Пармезан,

Швейцарский,

голубой сыр,

Гауда,

Чеддер,

Бри,

Камамбер,

Эдам

Сыры с наибольшим количеством лактозы:

Рикотта,

сливочный сыр

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Улучшится микробиом кишечника

Вы, вероятно, знаете, что йогурт с живыми активными культурами является одним из лучших способов запастись полезными бактериями, которые помогают улучшить ваш микробиом, желудочно-кишечный тракт и иммунную систему, но многие сорта мягких и твердых сыров, в частности Чеддер, Эдам, Фета, Пармезан, Швейцарский, Проволон, Гауда и Грюйер обеспечат организм пробиотиками. Пробиотики содержатся преимущественно в выдержанных сырах, не пастеризованных. Некоторые сыровары даже добавляют пробиотики в творог.

Исследования все еще продолжаются, чтобы лучше понять количество и жизнеспособность бактерий при производстве сыра, но на сегодняшний день одно исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods, объясняет, как сыр может перевариваться и колонизироваться в желудочно-кишечном тракте, чтобы оказать пользу здоровью. ю.

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Риск сердечных заболеваний снижается

Творог является значительным источником насыщенных жиров. Можно подумать, что он может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, но исследования показывают обратное. Одно из них, опубликованное в журнале Lancet, включавшее 135 тыс участников в 21 стране, не выявило корреляции между потреблением молочных продуктов, в частности, сыра, и риском сердечных заболеваний. Фактически исследование показало, что те, кто сообщил, что едят больше порции полножирной или обезжиренной молочной пищи в день, имели меньший риск сердечных заболеваний, инфаркта или смерти от сердечных заболеваний.

Другое исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, собрало данные 15 крупных популяционных исследований с более чем 200 тыс человек. Их результаты также показали обратную связь между потреблением сыра и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те, кто часто ел сыр, имели до 18% меньше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, до 14% меньше вероятность развития ишемической болезни сердца и до 10% меньше вероятность инсульта по сравнению с теми, кто не потреблял сыр или потреблял мало сырого. Авторы предполагают, что 50 г творога в день может быть оптимальным для здоровья сердца.

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Поможет мышцам восстановиться после тренировки

Спортсмены часто полагаются на белковые добавки, что способствует восстановлению мышц и обеспечивает увеличение силы и выносливости. Молоко – это высококачественный белок, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Исследования подтверждают, что сывороточный и казеиновый белки в молоке могут улучшить восстановление после физических упражнений и стимулировать синтез мышечного белка. Сыр в основном состоит из казеина, медленно усвояемого белка, также способствующего синтезу белка после тренировки. Сывороточный белок — быстродействующий белок, который обычно потребляют сразу после изнурительных физических упражнений, тогда как казеин обычно рекомендуют принимать перед сном.

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что 20 здоровых спортсменов-мужчин сообщили, что 30 граммов белка из сыра улучшают синтез мышечного белка, так же, как и 30 г белка из молока. Если вы активны и хотите помочь своим мышцам восстановиться после изнурительных тренировок, наслаждайтесь двумя унциями сыра или полстакана сыра как часть перекуса перед сном.

Сыр может быть здоровым дополнением к сбалансированному режиму питания, но важно помнить размер порции, поскольку содержит много калорий, соли и насыщенных жиров. Обязательно сочетайте сыр с другими здоровыми продуктами и ингредиентами, такими как цельные зерна, сухофрукты, овощи и зелень.

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