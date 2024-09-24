Вот какие восемь продуктов едят в Японии для долголетия: диетолог поделилась секретом

Япония – одна из немногих стран мира, которая может похвастаться большим количеством долгожителей. И потому не удивительно, что людей со всего мира интересует, что японцы делают, чтобы продлить свою жизнь.

Диетолог Мичико Томиока рассказала CNBC о восьми продуктах, которые ест она сама и популярны в Японии, продлевающих жизнь. Переехав в США, женщина была шокирована количеством рафинированной пищи. И если вокруг большинство людей именно так и питаются, то противостоять общей волне довольно тяжело. Поэтому на своей кухне она завела свои правила, которые привезла из дома.

Мичико Томиока родилась и росла в Наре, наполненной красотой природы и древними традициями, передающимися от поколения к поколению. Когда женщина стала диетологом, решила распространить японские привычки в питании. Обязательно добавьте в свой рацион восемь продуктов, которые назвала специалист, чтобы жить дольше.

Ферментированные продукты

В Японии их очень много. Здесь можно приобрести и ферментированную соевую мисо пасту, и маринующиеся в рисовых отрубях овощи нукадзуке, и "квашеные" бобы натто. Едят эту всю пищу каждый день, ведь она биодоступна и высокоусвояема. Конечно, в Украине найти такие продукты будет сложно, но вы можете заменить их традиционно украинской ферментированной пищей: квашеная капуста, кефир, йогурт, сыр или хлеб на закваске.

Чай матча

Это очень популярный среди японцев зеленый чай, содержащий много полезных веществ, в частности, витамин С, витамины группы В, белок и клетчатку. Главное, чем он отличается, это наличие противовоспалительных полифенолов. Это соединения с высоким содержанием антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов, а клетки от повреждения.

Соевые бобы

Их можно назвать основой современной японской кухни. Они ведь являются доступным и вкусным ежедневным продуктом. Лучше выбирать бобы с минимальной степенью обработки. На кухне самой диетологии часто можно встретить бобы эдамаме, несладкое соевое молоко и т.д. В соевых бобах много калия, витаминов группы В, полифенолов (в частности, изофлавона).

Морские водоросли

Среди японцев особенно популярны морские водоросли кайсо, которые добавляют в различные блюда. С каждым приемом пищи японцы обязательно съедают небольшое количество морских водорослей. Это низкокалорийный продукт, содержащий много клетчатки, поэтому полезный для пищеварения.

Сезам

Черный и белый сезам богат микроэлементами и жирами. А потому для японцев он является настоящим суперфудом. Жареные семена часто используют в качестве добавки, их применяют во время приготовления пасты тахини, на его основе делают даже десерты.

Тофу

Благодаря сырому тофу организм насыщается легкодоступным белком, но основное его преимущество в том, что он не содержит холестерина. А еще тофу можно назвать очень универсальным, ведь из него можно приготовить много разных блюд. Все потому, что тофу обладает нейтральным вкусом и легко трансформируется.

Имбирь

Корневой овощ, который можно назвать "королем" японской кухни. Он повышает иммунитет, улучшает метаболизм и ингибирует вредную микрофлору. Имбирь можно добавлять в чай или различные блюда. Более того, имбирь особенно полезен в межсезонье, ведь помогает бороться с вирусными инфекциями.

Грибы шиитаке

Они являются мощным противораковым продуктом. Во многих японских блюдах можно найти именно грибы шиитаке. Они содержат большое количество белка, а еще витамины В и D. Также здесь есть полисахариды, которые помогают побороть различные воспаления.

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