ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии: что известно о болезни

ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии: что известно о болезни

На разработку первой в мире вакцины против малярии ушло более 30 лет.

Специалисты организации назвали одобрение «историческим моментом» — разработка препарата продолжалась более 30 лет, говорится на сайте ВОЗ.

Вакцина предотвращает заражение в 39% случаев, и в 29% — уменьшает риск тяжелого течения болезни. Однако в сочетании с противомалярийными препаратами ее эффективность повышается до 70%, выяснили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Что еще известно о вакцине

Последняя фаза испытаний вакцины продолжалась с 2019 года — в ней приняли участие более 800 тыс. детей из Ганы, Кении и Малави.

Что известно о болезни

Малярия — это трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождаются ознобом, гепатоспленомегалией (увеличением размеров печени и селезенки), лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение. Это одна из основных причин смерти детей до пяти лет в Африке.

По подсчетам ВОЗ, в 2019 году болезнь унесла жизни 386 000 жителей континента, в то время как за 18 месяцев пандемии от коронавируса там умерли 212 тыс. человек.

Причины возникновения болезни

Возбудители малярии — это простейшие рода Plasmodium. Для человека патогенны четыре вида плазмодий:

Plasmodium vivax,

Plasmodium malariae,

Plasmodium ovale,

Plasmodium falciparum.

Установлено, что заболевание у человека в Юго-Восточной Азии может вызвать также Plasmodium knowlesi. Человек заражается в момент впрыска (инокуляции) самкой комара Anopheles при кровососании спорозоитов малярийного плазмодия в кровь, лимфатическую систему.

Симптомы малярии

От заражения до начала заболевания проходит от 8 до 25 суток. При трехдневной малярии (P. falciparum) инкубационный период может достигать 8-14 месяцев. Симптомы малярии: боль в суставах (артралгия), лихорадка, озноб, рвота, анемия и выделение гемоглобина в моче (гемоглобинурия). Также наблюдается увеличение размеров селезенки (спленомегалия), сильная головная боль. Наиболее трудно, как правило, протекает тропическая малярия.

Лихорадка приходится на момент выхода паразитов из разрушенных эритроцитов. Интервал между приступами лихорадки зависят от биологического цикла паразита. Характерно острое начало, температура тела может достигать 40-41,7 °С, через несколько часов падает до 35-36 °С.

Анемия возникает вследствие массивного разрушения эритроцитов. Подъем температуры тела обусловливает нарушение кровообращения (артериальная гипотензия, брадикардия). Следующие спазм сосудов, закупорка капилляров разрушенными эритроцитами, повышение вязкости крови приводят к ишемии тканей и органов.

Когда ставят диагноз малярия

Малярию диагностируют на основании обнаружения паразитов в мазках крови. Существует два типа таких мазков — толстый и тонкий.

В анализе крови определяют анемия, тромбоцитопения, лейкопения, увеличение концентрации печеночных трансаминаз (АЛТ, ACT), увеличение прямой и косвенной фракций билирубина, снижение количества альбумина.

Применяют быстрые диагностические тесты с использованием иммунохимических наборов, которые дают результат через 10-15 минут и не требуют наличия микроскопа. Также применяется серологическая диагностика (полимеразная цепная реакция).

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Виды заболевания

Тропическая малярия (Plasmodium falciparum). Четырехдневная малярия (Plasmodium malariae) — приступы лихорадки происходят с интервалом 72 часа. Трехдневная малярия (Plasmodium vivax) — приступы лихорадки происходят каждые 40-48 часов. Овале-малярия (Plasmodium ovale).

При подозрении на малярию необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Лечение малярии

Больного госпитализируют в инфекционное отделение. Малярию лечат хинином. Эффективны для лечения малярии комбинированные с артемезинином лекарственные средства.

При малярии, вызванной Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, чувствительным к хлорохину, применяют хлорохина фосфат перорально.

При неосложненном течении малярии, вызванной Plasmodium falciparum, устойчивым к хлорохину, применяют сочетание хинина сульфата, клиндамицин или тетрациклин.

При осложненном течении малярии (неврологические нарушения, паразитемия> 5%) или невозможности приема препарата назначают внутривенно хинина дигидрохлорид.

При малярии, вызванной Plasmodium ovale и Plasmodium vivax во время или после лечения применяют примахина фосфат.

Осложнения при малярии

При инвазии Plasmodium falciparum возможны острая почечная недостаточность, поражение мозга, острый гастроэнтерит, массивный гемолиз, отек легких, разрыв селезенки.

Инвазия Plasmodium malariae У пациентов с хронической инфекцией может возникнуть нефротический синдром (состояние, характеризующееся генерализованными отеками).

Другие осложнения: судороги, анурия, психотические расстройства, гиперпирексия.

Наиболее грозным осложнением является малярийная кома, которая сочетается обычно с острой почечной недостаточностью. Реже встречаются малярийный алгид, дыхательная недостаточность, гемоглобинурийная лихорадка.

Прогноз при своевременной диагностике и адекватном лечении благоприятный.

Профилактика

Индивидуальная химиопрофилактика проводится для предупреждения малярии у здорового человека, находящегося в эндемичных районах.

Для профилактики малярии (кроме Plasmodium falciparum) применяют хлорохина фосфат.

Прием препарата начинают за две недели до прибытия в эндемичную местность и продолжают 4-6 недели после выезда.

Для предупреждения малярии, вызванной Plasmodium falciparum, устойчивыми к хлорохину, используют мефлохин.

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