- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Воздействие джакузи на организм: врач рассказал о скрытых опасностях
Гидромассажная ванна может негативно повлиять на интимную жизнь, так что медики советуют быть осторожными.
Хотя спальня — самое распространенное место для интимной близости, некоторые пары стремятся разнообразить свою жизнь и ищут новые локации: от душа или пляжа до автомобиля или природы. Однако есть еще одно место, часто кажущееся привлекательным, особенно в отпуске, — джакузи. Такой выбор может оказать негативное влияние на здоровье, в том числе и на мужскую фертильность.
Об этом говорится в unilad со ссылкой на Platinum Spas.
Почему джакузи опасно
Частный врач и медицинский директор клиники, специализирующейся на сексуальном здоровье, Рашид Бани, советует воздержаться от интима в гидромассажной ванне.
«Хотя это может звучать увлекательно, близость у джакузи имеет часто игнорирующие риски для здоровья», — пояснил он в интервью Platinum Spas.
По словам врача:
химические вещества, такие как хлор и бром, могут раздражать половые органы;
презервативы в воде становятся менее надежными — они легче соскальзывают или рвутся;
женщины после такого опыта часто сталкиваются с покраснением и зудом.
Можно ли подхватить ИППП в джакузи?
В то же время, есть и хорошая новость. Заразиться инфекциями, передающимися половым путем, находясь в джакузи, невозможно.
«ИППП не выживают долго вне тела, особенно в правильно хлорированной воде», — заверил доктор Бани.
Если ванна очищена и тщательно обработана, риск инфекции практически отсутствует.
Воздействие на фертильность
Для мужчин джакузи может иметь краткосрочные последствия.
«Высокая температура вредит сперматозоидам. Их функция может временно снижаться при нагревании свыше 32-35°C. Поскольку вода в джакузи обычно имеет 37-40°C, слишком частые или длительные купания могут повлиять на количество и подвижность сперматозоидов. Но это обратный процесс после отдыха от высоких температур», — объяснил Бани.
Для женщин риск меньше, но перегревание также нежелательно, особенно на ранних сроках беременности.
«Главное — ограничивать время пребывания, избегать слишком горячей воды и пить достаточно жидкости. Если вы планируете беременность, лучше соблюдать эти правила для безопасности», — советует врач.
Напомним, ранее уже говорилось о том, что солнечные дни и пляжный отдых — это настоящие вызовы для человеческой кожи. Медики перечислили 12 распространенных проблем с кожей в жару и рассказали, как их избежать.