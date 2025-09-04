Воздействие джакузи на организм: врач рассказал о скрытых опасностях

Эксперт объяснил, почему джакузи может навредить вашему здоровью / © football-ukraine.com

Хотя спальня — самое распространенное место для интимной близости, некоторые пары стремятся разнообразить свою жизнь и ищут новые локации: от душа или пляжа до автомобиля или природы. Однако есть еще одно место, часто кажущееся привлекательным, особенно в отпуске, — джакузи. Такой выбор может оказать негативное влияние на здоровье, в том числе и на мужскую фертильность.

Об этом говорится в unilad со ссылкой на Platinum Spas.

Почему джакузи опасно

Частный врач и медицинский директор клиники, специализирующейся на сексуальном здоровье, Рашид Бани, советует воздержаться от интима в гидромассажной ванне.

«Хотя это может звучать увлекательно, близость у джакузи имеет часто игнорирующие риски для здоровья», — пояснил он в интервью Platinum Spas.

По словам врача:

химические вещества, такие как хлор и бром, могут раздражать половые органы;

презервативы в воде становятся менее надежными — они легче соскальзывают или рвутся;

женщины после такого опыта часто сталкиваются с покраснением и зудом.

Можно ли подхватить ИППП в джакузи?

В то же время, есть и хорошая новость. Заразиться инфекциями, передающимися половым путем, находясь в джакузи, невозможно.

«ИППП не выживают долго вне тела, особенно в правильно хлорированной воде», — заверил доктор Бани.

Если ванна очищена и тщательно обработана, риск инфекции практически отсутствует.

Воздействие на фертильность

Для мужчин джакузи может иметь краткосрочные последствия.

«Высокая температура вредит сперматозоидам. Их функция может временно снижаться при нагревании свыше 32-35°C. Поскольку вода в джакузи обычно имеет 37-40°C, слишком частые или длительные купания могут повлиять на количество и подвижность сперматозоидов. Но это обратный процесс после отдыха от высоких температур», — объяснил Бани.

Для женщин риск меньше, но перегревание также нежелательно, особенно на ранних сроках беременности.

«Главное — ограничивать время пребывания, избегать слишком горячей воды и пить достаточно жидкости. Если вы планируете беременность, лучше соблюдать эти правила для безопасности», — советует врач.

