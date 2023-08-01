Воздействие кофе на кожу: ускоряет старение или защищает от рака

Воздействие кофе и кофеина на организм человека, в том числе на состояние кожи, как свидетельствуют исследования разнообразное. Кофе – это такой напиток, который может быть полезным для здоровья, а может ускорить старение кожи, провести до появления, например, прыщей. Дело в дозе кофеина. Попробуем разобраться.

Негативное влияние кофе на состояние кожи

Как свидетельствуют исследования кофеин в кофе, уменьшает синтез коллагена в коже, тем самым ускоряя процесс ее старения.

Из-за мочегонных свойств кофе выводит организму воду, а вместе с ней и натрий. Потеря воды также провоцирует раннее старение кожи.

Употребление кофе снижает уровень дегидроэпиандростерона, который еще называют "антивиковым гормоном". Он отвечает за должное функционирование нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Кофе может провоцировать появление прыщей, особенно если добавлять молоко и сахар. В результате повышается уровень гормона стресса кортизола, что заставляет кожу вырабатывать больше кожного сала. В результате на коже возникает воспаление. Кроме того, если говорить о влиянии на организм в целом – кортизол может вызвать бессонницу.

Польза кофеина для кожи

Кофе содержит антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которые могут помочь защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов и предотвратить преждевременное старение. И не только кожи.

Как показало исследование кофе является источником антиоксидантов номер один в рационе американцев. Это не означает, что в нем содержится больше антиоксидантов, чем в ягодах, фруктах и овощах – просто жители США потребляют больше кофе, чем другой полезной еды. Известно, что антиоксиданты сражаются со свободными радикалами, а свободные радикалы вызывают старение.

При употреблении в умеренных количествах кофе может способствовать улучшению циркуляции крови и придать коже более здоровый вид.

Кофе влияет не только на вид кожи, но и на происходящее под ее поверхностью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Национального института рака, употребление допустимого количества кофе связано со снижением частоты развития раковой меланомы. В исследовании, которое проводилось в течение десяти с половиной лет, ученые проанализировали пищевые привычки почти 450 000 человек, обнаружили, что у тех, кто употреблял более четырех чашек кофе в день, риск развития злокачественной меланомы на 20% ниже, чем у тех, кто не употребляет кофе совсем.

Следовательно, чтобы кофе не ускорял процесс старения кожи и не вызывал других негативных последствий для организма, следует пить его в умеренном количестве.

Как отмечают эксперты – оптимально выпивать 2 чашки кофе в день. Прием более 300 мг кофеина в день приводит к обратному эффекту.

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