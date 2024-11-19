Возьмите себе за привычку делать утром одну вещь: будете жить до 100 лет — "ключик" к долголетию

Врачи утверждают, что даже простые ежедневные повадки помогают открыть перед собой новые возможности. К примеру, если приучить себя утром делать одну вещь, то можно продлить свою жизнь.

В Сети встречается немало разнообразных советов, помогающих организовать собственную жизнь так, чтобы продлить ее и прожить максимально качественно. Конечно, мы все знаем, что нужно заниматься спортом, правильно питаться, избавиться от вредных привычек и т.д. Однако существует еще одна привычка, которая тоже помогает.

Речь идет о деле, которое расслабляет нервную систему и снимает стресс. Специалисты уверены, что чаще всего причиной болезней, ухудшающих нашу жизнь и сокращающих ее, является постоянный стресс. Переживания за будущее, неудачи на работе, проблемы с финансами и другие могут стать сильными раздражителями для нашей нервной системы.

Ученые утверждают, что для уменьшения стресса каждому человеку нужно найти свое хобби. Благодаря любимому занятию, вы сможете лучше планировать свой день. А когда у вас есть план дня, то вы точно знаете, что и когда нужно делать. Однако хобби не только улучшает тайм-менеджмент. Еще одним преимуществом любимого занятия является удовольствие, которое помогает уменьшить нагрузку на нервную систему, а, следовательно, борется со стрессом.

Эксперты советуют каждое утро или каждый вечер заниматься хобби — и тогда вам не страшен ни один стресс. Следует выделять любимому делу от 30 до 60 минут. Этого, говорят специалисты, достаточно для улучшения настроения. А меньше стресса означает, что вы будете жить дольше.

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