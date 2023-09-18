Возрастная диета: что есть в 20, 30, 40 лет, чтобы действительно похудеть

Каждый возраст требует индивидуального подхода к питанию. Поэтому если вы хотите сбросить лишний вес после 20, 30 или 40 лет, нужно учитывать особенности своего организма.

Не секрет, что на протяжении всей жизни наш организм меняется. Со временем многие разнообразные процессы, которые в нем происходят, замедляются, поэтому организм начинает работать менее активно. В том числе такие трансформации затрагивают сердечно-сосудистую, гормональную и пищеварительную систему. Именно они наиболее влияют на вес человека. Раньше мы писали о секретах похудения от кореянок. Но следует также обратить внимание, что методы, работавшие в 20 лет, могут уже быть не столь эффективными после 40.

Если вы планируете "сесть на диету", первое, что нужно сделать, это учесть особенности организма, связанные с возрастом. Что сбросить вес после 20, 30 или 40 лет нужны разные подходы.

Что можно есть после 20 лет, чтобы сбросить лишний вес

Похудение после 20 лет / Фото: Pexels

Конечно, речь пойдет только о людях, не имеющих сопутствующих хронических заболеваний, которые также могут влиять на изменения в весе.

В 20 лет организм молод, поэтому работает максимально слаженно. Чаще всего в этот период жизни даже не нужно худеть, потому что девушки могут, как говорится, "кушать и не толстеть". Происходит это благодаря повышенной подвижности, на поддержание которой идет практически вся энергия, получаемая организмом с пищей. Но, если вы все же хотите сбросить пару лишних килограмм, стоит прислушаться к следующим советам:

питайтесь сбалансированно и отдавайте предпочтение натуральным продуктам;

не забывайте о физической активности (это могут быть прогулки, бег, растяжка, йога или силовые тренировки по выбору).

Как сбросить вес после 30 лет

Как сбросить вес после 30 лет? / Фото: Pexels

К 30 годам ситуация начинает усложняться. Теперь процесс похудения уже зависит от актуального состояния организма. То есть от того, насколько хорошо вы заботились о нем в прошлые периоды жизни. Например, если вы предпочитали фаст-фуд и не занимались спортом, организм в 30 лет точно даст об этом знать снижением метаболизма.

Рецепт похудения после 30 индивидуален. Но есть база, которая нужна всем – это физическая активность плюс правильное питание. Однако нюансы уже будут разниться. Кому-нибудь понадобится дополнительный массаж или аппаратные процедуры, а кто-то будет вынужден отказаться от кусочка тортика перед сном.

Как оставаться стройной после 40 лет

Как питаться женщине после 40 лет / Фото: Pexels

К 40 годам интенсивность метаболизма еще сильнее снижается. Гормоны уже не вырабатываются в том объеме, могут возникать сердечно-сосудистые заболевания. Из-за нарушения работы поджелудочной и щитовидной желез появляется избыточный вес, от которого можно избавиться только после устранения проблем со здоровьем.

Если особых противопоказаний нет, придется активнее заниматься спортом, строже следить за питанием. Уже не будет хватать только обычных прогулок как единственной физической активности. Для достижения результатов придется прибавлять кардио и силовые тренировки. Также важно в этом возрасте сократить употребление сахара, жиров и простых углеводов. Однако предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Как легко сбросить вес в любом возрасте: универсальные советы

Прежде всего, нужно пить достаточное количество воды. Она питает органы и помогает дольше сохранять упругость и эластичность кожи.

Не стоит пренебрегать физическими нагрузками. Даже если вам 20 лет и вам еще не нужно сбрасывать лишний вес, благодаря физической активности вы сможете поддерживать слаженный обмен веществ и стабильное эмоциональное состояние. А это поможет лучше смотреться в будущем.

Обязательно следите за балансом жиров, углеводов и белков в рационе. При недостатке или избытке любого компонента можно столкнуться с рядом достаточно неприятных последствий. От нарушения обмена веществ и усталости до сухости кожи и бессонницей.

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