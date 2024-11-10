Врач-диетолог дала советы, как без вреда для здоровья очистить организм

Симптомы интоксикации, такие как головные боли, слабость и проблемы с ЖКТ, могут быть сняты с помощью детоксикации.

Детокс может помочь очистить организм от вредных веществ, накапливающихся через воздух, пищу и средства ухода, и кому этот метод подходит.

Об этом рассказала президент Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяна Кихтева Фокуса.

Современные факторы среды, такие как ингредиенты в бытовой химии, моющие средства и загрязнения воздуха, перегружают органы детоксикации. Это приводит к тому, что органы не справляются, и им нужна помощь для очищения организма.

"Один-два раза в год человек может помочь себе с помощью программы детоксикации, чтобы вывести токсины и очистить свой организм", — рассказала она.

Кихтева отмечает, что симптомы интоксикации трудно распознать, поскольку они неспецифичны. К наиболее распространенным относятся общая слабость, головная боль, проблемы с ЖКТ и кожная сыпь. С помощью детоксикации можно улучшить сон, снизить лишний вес, улучшить настроение и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, программы детоксикации могут быть разными: на соках, полосе, воде, фруктах или специальных программах. Татьяна Кихтева объясняет, что ее программа длится 3 недели и включает плавный ввод в детокс, активную фазу очистки и постепенный выход. Это вегетарианская программа, исключающая продукты животного происхождения на 21 день. Важны также нутрицевтическая поддержка, поддержка печени и кожи, а также физические упражнения для выведения токсинов.

Она рассказала, что людям с хроническими заболеваниями перед программой очищения необходимо проконсультироваться с врачом. Детокс-программы противопоказаны при нарушениях функции щитовидной железы, хронических заболеваниях почек, сердца, сахарном диабете, туберкулезе, онкологии и других тяжелых заболеваниях. Татьяна Кихтева отмечает, что при отсутствии противопоказаний детокс полезен каждому современному человеку, поскольку помогает поддерживать здоровье и долголетие.

Напомним, звездная тренер Анита Луценко рекомендовала отказаться от детоксикации и разгрузочных дней. Она подчеркивает, что при сбалансированном питании организм получает все необходимые витамины и микроэлементы, и разгрузка лишь приводит к накоплению лишнего веса и срывам в питании.

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