Врач объяснил, почему нельзя спать с серьгами: об этой опасности мало кто задумывается

Можно спать с серьгами в ушах / © unsplash.com

Как рассказал доктор Анил Шах, пластический хирург клиники Shah Facial Plastics в Нью-Йорке для издания Daily Mail, мочки наших ушей чрезвычайно нежны, а потому их очень легко растянуть. Это, в свою очередь, приводит к дискомфорту и заметному раннему старению. Также он предупредил, если во время ношения сережек вы чувствуете боль или аксессуары тянут уши, скорее всего, они слишком тяжелы.

Специалист отмечает, что большие и тяжелые серьги растягивают мочки ушей, которые достаточно эластичны, что приводит к длительной деформации, старческому виду и разрывам тканей. А сон с любыми аксессуарами в ушах не только растягивает мочки, но образует складки на коже. Это работает так же, как и сон только в одной позе, способствующий появлению новых морщин.

Во время лежания на боку с середками в ушах образуется давление, которое повреждает сам прокол и окружающие ткани. Если спать с аксессуарами постоянно, то это приведет к удлинению отверстия, появлению едва заметных складок на коже, которые впоследствии станут более выраженными.

Может сон с серьгами в ушах повлечь появление рубцов

По словам эксперта, это вполне возможно. Из-за постоянного давления во время сна на поверхности кожи могут появиться последствия, в частности неровности, истончение мочек, рубцовая ткань и т.д.

Он также пояснил, что повторяющиеся трения и сжатия могут спровоцировать иммунную реакцию организма, из-за чего на коже будут появляться келоиды (небольшие приподнятые узелки). Иногда кожа вокруг прокола слабеет, утончается, что делает ее более уязвимой к разрывам. А сама серьга может зацепиться за одежду или белье.

Серьги и бактерии

Как рассказал Анил Шах, в серьгах могут накапливаться бактерии. Они не только раздражают кожу, но вызывают рецидивирующие инфекции. Поэтому так важно иногда чистить этот аксессуар.

Естественно, что на серьгах, которые носят каждый день, накапливаются жир, пот, клетки кожи, средства, которые вы наносите на волосы или лицо. Всё это создает идеальную среду для размножения бактерий.

Если вы не будете чистить серьги, это приведет к попаданию бактерий в прокол, что станет причиной постоянных раздражений, покраснений, воспалений.

Что нужно делать перед сном обязательно

Доктор Шах советует обязательно снимать серьги перед сном, затем чистить мочки ушей и штифты. Ночью проколы должны “дышать”.

Также, по словам хирурга, гладкие и маленькие серьги из 14-каратного золота, хирургической стали или титана являются самым безопасным вариантом, если вам приходится оставлять их на ночь. Они затрагивают ухо реже, а еще не создают дополнительного давления.

А вот большие, массивные серьги, имеющие острые края и свисающие, чаще всего приводят к механическим травмам и раздражению кожи.